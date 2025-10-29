Путин может все потерять: что изменит встреча Трампа и Си Цзиньпина

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В четверг, 30 октября, президент США Дональд Трампа и лидер Китая Си Цзиньпин встретятся впервые за 6 лет. Украинские военные прокомментировали ожидания от переговоров.
Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отметил, что как-то странно выходит, когда Путин с Трампом встречаются или планируют это делать — возникает невероятный общественный резонанс. А когда же Трамп встречается с Си – всем относительно безразлично это событие.
По его словам, СМИ пытаются "продать" якобы яркие события, вроде встречи лидеров конфронтирующих государств, даже доминирующих государств. А люди, как заметил военный, в свою очередь "ведутся" на эти же яркие заголовки и ждут все, как манную небесную.
Мэр Геническа Станислав Бунятов с позывным "Осман" подчеркнул, что пусть встреча Трампа с Си и не будет цирковым спектаклем для потребителей контента, однако она имеет хоть какой-то смысл.
