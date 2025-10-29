Путин может все потерять: что изменит встреча Трампа и Си Цзиньпина

В четверг, 30 октября, президент США Дональд Трампа и лидер Китая Си Цзиньпин встретятся впервые за 6 лет. Украинские военные прокомментировали ожидания от переговоров.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отметил, что как-то странно выходит, когда Путин с Трампом встречаются или планируют это делать — возникает невероятный общественный резонанс. А когда же Трамп встречается с Си – всем относительно безразлично это событие.

По его словам, СМИ пытаются "продать" якобы яркие события, вроде встречи лидеров конфронтирующих государств, даже доминирующих государств. А люди, как заметил военный, в свою очередь "ведутся" на эти же яркие заголовки и ждут все, как манную небесную.

"Однако я готов поспорить, что больше конструктива и возможностей будет именно в завтрашней встрече Трампа и Си. Ведь Путин уже давно стал обычной пешкой в отношении лидера Китая, а Си наоборот — может еще больше контролировать Путина и влиять на него", — объяснил свое мнение военный.

Мэр Геническа Станислав Бунятов с позывным "Осман" подчеркнул, что пусть встреча Трампа с Си и не будет цирковым спектаклем для потребителей контента, однако она имеет хоть какой-то смысл.

"Все понимают, что Путин стал политическим вассалом Си Цзиньпина, а война в Украине приобрела характер не только борьбы украинцев за независимость, но и переросла в противостояние мировых экономических гигантов", — пояснил военный.

