У четвер, 30 жовтня, президент США Дональд Трампа та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться вперше за 6 років. Українські військові прокоментували очікування від переговорів.
Старший лейтенант Сил оборони України позивний “Алекс” відзначив, що якось дивно виходить, коли Путін з Трампом зустрічаються або планують це робити — виникає неймовірний суспільний резонанс. А коли ж Трамп зустрічається з Сі — всім відносно байдуже на цю подію.
За його словами, ЗМІ намагаються "продати" нібито яскраві події, типу зустріч лідерів конфронтуючих держав, навіть домінуючих держав. А люди, як зауважив військовий, своєю чергою “ведуться” на ці ж самі яскраві заголовки та чекають те все, як манну небесну.
Мер Генічеська Станіслав Бунятов позивний “Осмáн” підкреслив, що нехай зустріч Трампа з Сі і не буде цирковою виставою для споживачів контенту, проте вона має хоч якийсь сенс.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у мережі інтернет шириться інформація про нову дату ймовірного завершення війни в України — 15 січня 2026 року. Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов оцінив новий прогноз як вірогідний з погляду ситуації на фронті та в економіці.