Путін може все втратити: що змінить зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна

У четвер, 30 жовтня, президент США Дональд Трампа та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться вперше за 6 років. Українські військові прокоментували очікування від переговорів.

Переговори. Фото портал "Коментарі"

Старший лейтенант Сил оборони України позивний “Алекс” відзначив, що якось дивно виходить, коли Путін з Трампом зустрічаються або планують це робити — виникає неймовірний суспільний резонанс. А коли ж Трамп зустрічається з Сі — всім відносно байдуже на цю подію.

За його словами, ЗМІ намагаються "продати" нібито яскраві події, типу зустріч лідерів конфронтуючих держав, навіть домінуючих держав. А люди, як зауважив військовий, своєю чергою “ведуться” на ці ж самі яскраві заголовки та чекають те все, як манну небесну.

“Проте я готовий побитись об заклад, що більше конструктиву та можливостей буде саме в завтрашній зустрічі Трампа та Сі. Адже Путін вже давно став звичайним пішаком відносно лідера Китаю, а Сі навпаки — може ще більше контролювати Путіна та впливати на нього”, — пояснив свою думку військовий.

Мер Генічеська Станіслав Бунятов позивний “Осмáн” підкреслив, що нехай зустріч Трампа з Сі і не буде цирковою виставою для споживачів контенту, проте вона має хоч якийсь сенс.

“Усі розуміють, що Путін став політичним васалом Сі Цзіньпіна, а війна в Україні набула характеру не лише боротьби українців за незалежність, а й переросла у протистояння світових економічних гігантів”, — пояснив військовий.

