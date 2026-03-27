Путин на весь мир унизил Трампа: на Западе раскрыли циничный план диктатора в Иране

Россия активно расширяет военное сотрудничество с Ираном, предоставляя технологии и ресурсы для ударов по силам США и Израиля на Ближнем Востоке. По данным разведки, Москва передала Тегерану новые беспилотники, стремясь ослабить Вашингтон, подчеркивающие аналитики Института изучения войны (ISW).

Согласно последнему отчету ISW Россия не только поставляет боевые дроны, но и способствует логистически и материально, передавая медикаменты и продовольствие. Британское издание Financial Times со ссылкой на западные разведданные сообщило, что поэтапное снабжение почти завершено, а договоренности о дронах начали реализовывать еще в начале марта, с ожидаемым завершением до конца месяца.

По словам осведомленных западных чиновников, точный тип переданных беспилотников неизвестен, но, вероятно, речь идет о моделях типа "Герань-2". В то же время Россия отказала Ирану в предоставлении систем ПВО С-400. Кроме того, Москве удалось передать Тегерану модифицированные компоненты дронов "Шахед", а также спутниковые снимки, которые использовались при последних атаках по американским силам и союзникам США в регионе.

Как отмечают аналитики ISW, Россия рассматривает поддержку иранской ударной кампании как способ ослабить Соединенные Штаты, которые она сама определяет одним из своих главных геополитических противников. Этот шаг демонстрирует стратегическую цель Москвы использовать региональные конфликты для глобального давления на США и их союзников, не вступая в прямую конфронтацию.

