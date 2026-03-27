Путін на весь світ принизив Трампа: на Заході розкрили цинічний план диктатора в Ірані

Росія активно розширює військову співпрацю з Іраном, надаючи технології та ресурси для ударів по силах США та Ізраїлю на Близькому Сході. За даними розвідки, Москва передала Тегерану нові безпілотники, прагнучи послабити Вашингтон, що підкреслюють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з останнім звітом ISW, Росія не лише постачає бойові дрони, а й сприяє логістично та матеріально, передаючи медикаменти та продовольство. Британське видання Financial Times із посиланням на західні розвіддані повідомило, що поетапне постачання майже завершене, а домовленості щодо дронів почали реалізовувати ще на початку березня, з очікуваним завершенням до кінця місяця.

За словами обізнаних західних посадовців, точний тип переданих безпілотників невідомий, але, ймовірно, йдеться про моделі на кшталт "Герань-2". Водночас Росія відмовила Ірану у наданні систем ППО С-400. Крім того, Москві вдалося передати Тегерану модифіковані компоненти дронів "Шахед", а також супутникові знімки, що використовувалися під час останніх атак по американських силах та союзниках США у регіоні.

Як зазначають аналітики ISW, Росія розглядає підтримку іранської ударної кампанії як спосіб послабити Сполучені Штати, які вона сама визначає одним зі своїх головних геополітичних противників. Цей крок демонструє стратегічну мету Москви — використати регіональні конфлікти для глобального тиску на США та їхніх союзників, не вступаючи у пряму конфронтацію.

Портал "Коментарі" вже писав, що екс-голова Головного управління розвідки МОУ та нинішній керівник Офісу президента Кирило Буданов несподівано став одним із лідерів українського політичного ландшафту, потрапивши у трійку найпопулярніших кандидатів у президентських рейтингах. Про це розповів політтехнолог та соціолог Ігор Гринів в інтерв’ю "Радіо Свобода", аналізуючи свіжі результати соціологічних опитувань.