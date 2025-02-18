Путин нашел «ключик» к Маску и использует его в своих целях: детали

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Ткачик Олеся
Реализуется популярный сюжет боевиков времен Холодной войны: сумасшедший сверхбогач хочет стать повелителем мира и вступает для этого в союз с "силами зла" — русскими или китайцами, говорит социолог Игорь Эйдман, комментируя истинные намерения Илона Маска.
Илон Маск
Как говорит эксперт, международная повестка Трампа — примитивный империализм из 19 века. Он мечтает расширить границы, присоединить какие-то территории, на худой конец получить чужие месторождения полезных ископаемых. Но, подчеркивает Эйдман, игра Маска изощреннее и амбициозней.
По его словам, Маску мало того, что он стал серым кардиналом США, ему нужна Германия и весь мир. При этом, подчеркивает эксперт, в США он уже получил "своего" президента, теперь он хочет манипулировать властью и в других странах.
Кремль и Маск поддерживают одни и те же политические силы, более того, они заинтересованы друг в друге, отмечает эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что хочет Трамп сделать с Европой.
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