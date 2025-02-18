Путин нашел «ключик» к Маску и использует его в своих целях: детали

Реализуется популярный сюжет боевиков времен Холодной войны: сумасшедший сверхбогач хочет стать повелителем мира и вступает для этого в союз с "силами зла" — русскими или китайцами, говорит социолог Игорь Эйдман, комментируя истинные намерения Илона Маска.

Илон Маск

Как говорит эксперт, международная повестка Трампа — примитивный империализм из 19 века. Он мечтает расширить границы, присоединить какие-то территории, на худой конец получить чужие месторождения полезных ископаемых. Но, подчеркивает Эйдман, игра Маска изощреннее и амбициозней.

"Он становится лидером нового, черного ультраправого Интернационала и пытается покорить Европу. Начал он с крупнейший европейской страны — Германии, где вмешивается в выборы сам и руками Вэнса", — отмечает эксперт.

По его словам, Маску мало того, что он стал серым кардиналом США, ему нужна Германия и весь мир. При этом, подчеркивает эксперт, в США он уже получил "своего" президента, теперь он хочет манипулировать властью и в других странах.

Кремль и Маск поддерживают одни и те же политические силы, более того, они заинтересованы друг в друге, отмечает эксперт.

"Маск и Путин даже не опровергают многочисленные сообщения мировой прессы о своих регулярных контактах. Очень похоже, что Путин обещал Маску помощь в реализации его планов правопопулистского переворота в Европе. Иначе трудно объяснить очевидно выгодные российскому диктатору действия миллиардера по разрушению американской системы противостояния тоталитаризму во всем мире. И Путин, и Маск хотят стать первыми людьми на планете. Однако пока скорее Путин использует Маска, фактически помогающего ему уничтожать свободный мир, чем наоборот", — добавил Эйдман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что хочет Трамп сделать с Европой.



