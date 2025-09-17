logo

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Путин насмехается над Трампом: стало известно о замысле президента США
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин насмехается над Трампом: стало известно о замысле президента США

Борис Джонсон объяснил, что Трамп не разрывает связи с Путиным, поскольку стремится выяснить пределы дозволенного в своем взаимодействии с ним.

17 сентября 2025, 17:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Дмитрию Гордону заявил, что Дональд Трамп вполне понимает истинные намерения Владимира Путина, однако намеренно не разрывает с ним контакты, чтобы испытать границы возможного в переговорах.

Путин насмехается над Трампом: стало известно о замысле президента США

Фото: из открытых источников

"Трамп — опытный переговорщик. Он все осознает, но хочет проверить, насколько далеко может зайти, не порываясь с Россией. Лично я не думаю, что он сдвинется с места без более серьезного давления на Путина", — заметил Джонсон.

Британский политик подчеркнул, что Кремль пока не достиг того, чего стремился, а позиции Москвы как экономические, так и военные существенно ослабли. Однако, по словам Джонсона, нынешнего международного давления недостаточно для того, чтобы заставить Путина пойти на прекращение боевых действий.

"Путин оказался в тупике, но санкций, даже вторичных — например, против Индии, которая косвенно помогает России — все еще мало", — добавил он.

Джонсон убежден: война будет продолжаться, пока Путин не осознает, что Украина больше никогда не вернется во власть Российской империи.

"Мы должны четко дать понять Путину, что его цель невыполнима. Украина — это независимое государство. Будущее страны — не в подчинении, а в суверенности", — подчеркнул бывший премьер.

Он также подчеркнул важность западной поддержки Киева, которая не обязательно должна быть военной: логистика, обучение, техническое обеспечение — все это критически необходимо.

"Украинцы сами отлично защищают свою землю. Они — герои. И наша поддержка должна быть решительной", — резюмировал Джонсон.

Портал "Комментарии" писал , что в городе Таураге, расположенном всего в 20 км от российского Калининграда, Литва открыла первый из девяти учебных центров по подготовке операторов беспилотников.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости