Путін насміхається над Трампом: стало відомо про задум президента США

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв’ю Дмитру Гордону заявив, що Дональд Трамп цілком розуміє справжні наміри Володимира Путіна, однак навмисно не розриває з ним контактів, аби випробувати межі можливого у переговорах.

"Трамп — досвідчений переговірник. Він усе усвідомлює, але хоче перевірити, наскільки далеко може зайти, не пориваючи з Росією. Особисто я не думаю, що він зрушить з місця без серйознішого тиску на Путіна", — зауважив Джонсон.

Британський політик наголосив, що Кремль наразі не досяг того, чого прагнув, а позиції Москви — як економічні, так і військові — суттєво послабилися. Проте, за словами Джонсона, нинішнього міжнародного тиску недостатньо, аби змусити Путіна піти на припинення бойових дій.

"Путін опинився у глухому куті, але санкцій, навіть вторинних — наприклад, проти Індії, що опосередковано допомагає Росії — все ще замало", — додав він.

Джонсон переконаний: війна триватиме, доки Путін не усвідомить, що Україна більше ніколи не повернеться під владу Російської імперії.

"Ми маємо чітко дати зрозуміти Путіну, що його мета — нездійсненна. Україна — це незалежна держава. Майбутнє країни — не в підпорядкуванні, а в суверенності", — підкреслив колишній прем’єр.

Він також наголосив на важливості західної підтримки Києва, яка не обов’язково має бути військовою: логістика, навчання, технічне забезпечення — усе це критично необхідно.

"Українці самі чудово захищають свою землю. Вони — герої. І наша підтримка має бути рішучою", — резюмував Джонсон.

