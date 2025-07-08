Путин не оставляет другого выбора: Трамп дал новое обещание Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о решении увеличить военную помощь Украине. По его словам, в первую очередь речь идет об оборонном вооружении. Свое заявление американский лидер сделал во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Общаясь с журналистами о планах отправки Украине большего количества оружия, президент США подтвердил такие намерения.

"Мы отправим еще оружие. Мы вынуждены это сделать. Они должны иметь возможность защищать себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары. Мы будем вынуждены отправлять больше оружия. Это преимущественно оборонительное оружие, но удары действительно очень жесткие. В той бойне гибнет слишком много людей", – высказался президент США.

Дональд Трамп также упомянул о своем последнем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, результатами которого остался недоволен.

"Я разочарован, честно говоря, что Путин не остановился. Я совсем не доволен Путиным", – прокомментировал Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что "много помогает" Украине, которая противостоит России в развязанной путинским режимом войне. Как передает портал "Комментарии", свое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами в воскресенье, когда направлялся из штата Нью-Джерси на авиабазу Эндрюс вблизи Вашингтона.

Журналисты поинтересовались у Трампа, почему бы ему не помогать Украине так, как он помогает Израилю. В ответ глава Белого дома сказал, что он помогает Украине, делая достаточно много дел.

В то же время Дональд Трамп в очередной раз повторил свою позицию, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом в тот момент. Трамп снова заявил, что выборы в 2020 году "были сфальсифицированы".



