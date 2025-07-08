Путин не оставляет другого выбора: Трамп дал новое обещание Украине

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил о решении увеличить военную помощь Украине. По его словам, в первую очередь речь идет об оборонном вооружении. Свое заявление американский лидер сделал во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Общаясь с журналистами о планах отправки Украине большего количества оружия, президент США подтвердил такие намерения.
Дональд Трамп также упомянул о своем последнем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, результатами которого остался недоволен.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что "много помогает" Украине, которая противостоит России в развязанной путинским режимом войне. Как передает портал "Комментарии", свое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами в воскресенье, когда направлялся из штата Нью-Джерси на авиабазу Эндрюс вблизи Вашингтона.
Журналисты поинтересовались у Трампа, почему бы ему не помогать Украине так, как он помогает Израилю. В ответ глава Белого дома сказал, что он помогает Украине, делая достаточно много дел.
В то же время Дональд Трамп в очередной раз повторил свою позицию, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом в тот момент. Трамп снова заявил, что выборы в 2020 году "были сфальсифицированы".