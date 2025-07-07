Президент США Дональд Трамп заявил, что "много помогает" Украине, которая противостоит России в развязанной путинским режимом войне. Как передает портал "Комментарии", свое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами в воскресенье, когда направлялся из штата Нью-Джерси на авиабазу Эндрюс вблизи Вашингтона.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты поинтересовались у Трампа, почему бы ему не помогать Украине так, как он помогает Израилю. В ответ глава Белого дома сказал, что он помогает Украине, делая достаточно много дел.

В то же время Дональд Трамп в очередной раз повторил свою позицию, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом в тот момент. Трамп снова заявил, что выборы в 2020 году "были сфальсифицированы".

Американский лидер также прокомментировал последний телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Думаю, это был хороший разговор. Он получил очень жесткий удар", – отметил Трамп.

Президент США также в этой связи повторил тезис о том, что он был очень разочарован разговором с российским правителем Владимиром Путиным.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже прошло достаточно времени, чтобы президенту США Дональду Трампу убедиться в нежелании российского диктатора Владимира Путина прекращать войну против Украины. Однако американский лидер все еще воздерживается от решительных шагов. Следовательно, отсутствие решительного ответа США на новые атаки России против Украины, а также прекращение поставок вооружения могут создать для Владимира Путина чувство безнаказанности. Об этом пишет издание The Telegraph.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп усомнился, что он сможет прекратить войну России в Украине. Об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".

Дональд Трамп заявил, что он уже не уверен, сможет ли положить конец войне России против Украины. Данное заявление очень отличается от его обещания быстро положить конец конфликту, которое он дал во время предвыборной кампании.







