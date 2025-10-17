Путин не просто так хочет встретиться с Трампом: раскрыт циничный замысел диктатора

Перед запланированными переговорами с Владимиром Зеленским в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил о втором саммите с кремлевским правителем Владимиром Путиным, который должен пройти в Будапеште "в течение двух недель".

Фото: из открытых источников

Как сообщает Kyiv Post, эта неожиданная инициатива вызвала беспокойство среди дипломатов и политических экспертов. Они видят в этом очередную попытку Кремля выиграть время — типичный инструмент Путина во избежание решительных действий со стороны США.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор подчеркнул, что внезапная готовность Путина к диалогу свидетельствует о его беспокойстве о возможных поставках в Украину ракет дальнего действия, в частности "Томагавков".

"Трамп сейчас владеет мощными рычагами влияния, и Путин это прекрасно осознает", — отметил дипломат. По его мнению, именно перспектива серьезного вооружения и санкций производит на Кремль гораздо более сильное впечатление, чем любые дипломатические сигналы.

В свою очередь Зеленский во время своего визита в США подчеркнул, что Украина ожидает реальной силы и поддержки, а не только заявлений.

"Россия готова говорить только тогда, когда слышит о "Томагавках"", — сказал президент, добавив, что сам запрос на ракеты уже является весомым элементом давления на Москву.

Однако в Конгрессе мнения разделились. Демократы критикуют намерения Трампа как опасную уступку Путину, а республиканцы за затягивание конкретных решений по помощи Киеву.

Как уже писали "Комментарии", предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, посвященная обсуждению ситуации в Украине, вызвала резкую реакцию в Европе. Для Брюсселя это стало символом унижения, а для венгерского премьера Виктора Орбана – политическим триумфом, пишет The Telegraph.