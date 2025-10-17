Путін не просто так хоче зустрітися з Трампом: розкрито цинічний задум диктатора

Перед запланованими переговорами з Володимиром Зеленським у Вашингтоні президент США Дональд Трамп заявив про другий саміт із кремлівським правителем Володимиром Путіним, який має відбутися в Будапешті "протягом двох тижнів".

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Kyiv Post, ця несподівана ініціатива викликала занепокоєння серед дипломатів та політичних експертів. Вони вбачають у цьому чергову спробу Кремля виграти час — типовий інструмент Путіна для уникнення рішучих дій з боку США.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор наголосив, що раптова готовність Путіна до діалогу свідчить про його занепокоєння можливим постачанням до України ракет дальньої дії, зокрема "Томагавків".

"Трамп зараз володіє потужними важелями впливу, і Путін це чудово усвідомлює", — зазначив дипломат. На його думку, саме перспектива серйозного озброєння та санкцій справляє на Кремль набагато сильніше враження, ніж будь-які дипломатичні сигнали.

У свою чергу, Зеленський під час свого візиту до США підкреслив, що Україна очікує реальної сили та підтримки, а не лише заяв.

"Росія готова говорити лише тоді, коли чує про “Томагавки”", — сказав президент, додавши, що сам запит на ракети вже є вагомим елементом тиску на Москву.

Однак у Конгресі думки розділилися. Демократи критикують наміри Трампа як небезпечну поступку Путіну, а республіканці — за затягування конкретних рішень щодо допомоги Києву.

Як вже писали "Коментарі", майбутня зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті, присвячена обговоренню ситуації в Україні, викликала різку реакцію в Європі. Для Брюсселя це стало символом приниження, а для угорського прем’єра Віктора Орбана — політичним тріумфом, пише The Telegraph.