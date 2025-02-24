Путин получил "грандиозную" возможность после прихода Трампа в Белый дом

После трех лет войны и изоляции от Запада приход Дональда Трампа к власти в США создал для президента России Владимира Путина новые "грандиозные" возможности, отмечает The New York Times.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: колаж comments.ua

Исчезли предварительные заявления Белого дома о поддержке демократии в противостоянии с автократиями. Также исчез единственный фронт Вашингтона, действовавший вместе с европейскими союзниками против России, многие из которых начали сомневаться в том, будет ли новая администрация США защищать их от Москвы или сохранять военное присутствие в Европе. Это изменение положения является для Путина важным шагом. Он смог удержаться на поле боя, несмотря на растущее давление и расходы, и теперь, по всей видимости, считает, что его шанс изменить расстановку сил в пользу Кремля не ограничивается только Украиной, отмечает издание.

"Я думаю, что он видит реальную возможность как выиграть войну в Украине, так и отстранить США не только от Украины, но и от Европы", — отметил Макс Бергманн, эксперт из России из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По его словам, "грандиозной целью" Путина является разрушение НАТО, являющееся одной из самых больших возможностей для России за четверть века правления Путина.

Однако, даже если возвращение Трампа изменило геополитическую ситуацию в пользу Путина, ситуация может быстро измениться, подчеркивает Томас Грэм, бывший главный советник Белого дома по России во времена администрации Джорджа Буша-младшего, поскольку "Трамп ненадежен". По его словам, для завершения войны обе стороны должны достичь соглашения о прекращении боевых действий. Однако Украина и ее европейские союзники, вероятно, не согласятся на соглашение, которое Трамп заключит с Путиным, несмотря на давление США.

"Это гораздо сложнее, чем просто Трамп и Путин сядут за стол переговоров и подпишут бумагу, подготовленную преимущественно Россией", — отметил Грэм, добавив, что он бы "не праздновал в Москве", даже если Россия сейчас находится в более благоприятном положении.

Грэм также подчеркнул, что Трампу придется преодолевать дополнительные трудности при ведении переговоров из-за низкой популярности Путина среди американцев, и любое соглашение, которое будет воспринято как соглашение в пользу Кремля, может быть трудно реализовано в США.

"Комментарии" уже писали, что страны арабского мира, в частности Саудовская Аравия, которая стала платформой для переговоров между США и Россией, придерживаются более нейтральной позиции по войне в Украине. Однако в вопросах безопасности главным союзником Эр-Рияда остается Вашингтон, отметил в эфире 24 канала эксперт по украино-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах.