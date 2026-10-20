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Путин получит все от "мирного плана" Трампа: эксперт предупредил о страшных последствиях для Украины

Среди обсуждаемых идей политолог назвал прекращение огня, восстановление Украины и возможное ослабление санкций против России

20 октября 2026, 18:00
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Клименко Елена








Политолог Владимир Фесенко обратил внимание на противоречивые идеи американского мирного плана, которые обсуждались в медиа накануне переговоров по завершению войны в Украине. По его оценке, отдельные положения потенциальной договоренности могут относиться не только к прекращению боевых действий, но и к масштабным изменениям в отношениях России с Западом.

Путин получит все от "мирного плана" Трампа: эксперт предупредил о страшных последствиях для Украины

Фото: из открытых источников

Среди идей, о которых рассказал Фесенко, – прекращение огня по нынешней линии фронта, создание финансовых фондов для восстановления Украины и предоставление Киеву гарантий безопасности. В то же время в возможном пакете договоренностей он увидел и положения, касающиеся возвращения России на европейский энергетический рынок.

В частности, по преданию политолога, речь шла о возможном возобновлении работы нефтяных и газовых маршрутов, включая трубопроводы через территорию Украины и "Северные потоки", а также постепенное снятие санкций против Москвы.  

"Это явная идея Виткоффа. Она противоречива, неоднозначна", — сказал Фесенко, комментируя описанные предложения.

Политолог подчеркнул, что речь идет об идеях, которые еще нуждаются в проработке. Поэтому их не следует воспринимать как окончательно согласованный документ или утвержденные условия завершения войны.

По мнению Фесенко, особое внимание следует уделить деталям будущих договоренностей. Прекращение огня само по себе не решает вопрос долгосрочной безопасности Украины, а ослабление санкций против России может иметь значительные экономические и политические последствия.

"Дьявол, как всегда, в деталях", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог Владимир Фесенко оценил заявление вице-президента США Джей Ди Венса о характере отношений между Вашингтоном и Киевом. Американское чиновник назвал Украину партнером, но не союзником Соединенных Штатов. По мнению эксперта, юридически такая характеристика отвечает реальному статусу двусторонних отношений, однако нынешняя политика Белого дома вызывает все больше вопросов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4-1yu86CgFY
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