США серьезно восприняли предупреждение Владимира Путина о том, что РФ сочтет Запад непосредственно вовлеченным в конфликт, если Украина нанесет вглубь российской территории удар ракетами дальнего радиуса действия западного производства, заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Путин допустил войну с Альянсом. Фото из открытых источников

В то же время представитель Белого дома подчеркнул, что Россия уже не в первый раз озвучивает подобные угрозы.

"Это не риторика, которую мы не слышали от Путина раньше. Да, мы воспринимаем эти комментарии всерьез", — сказал Джон Кирби.

Он также сообщил, что США пока не меняли свою позицию по поводу ударов вглубь России.

"Нет никаких изменений в нашей точке зрения по предоставлению Украине возможностей нанесения ударов на большие расстояния внутри России. Я бы не ожидал ни одного серьезного объявления по этому поводу", – подчеркнул Джон Кирби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское контрнаступление в Курской области стало неожиданным для украинского подразделения. Как пишет Financial Times, российское контрнаступление, ставшее первой большой попыткой РФ отвоевать территории Курской области, сосредоточилось на левом северном фланге украинского плацдарма на участке от населенного пункта Краснооктябрьское до городов Снагость и Гордеевка. По информации издания, россияне взяли в плен как минимум 10 украинских военных.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что решение пополнять бывшими заключенными ряды ВСУ было абсолютно правильным. Пришедшие в армию из тюрьмы люди показывают положительные результаты на поле боя, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Он рассказал, что бывшие заключенные уже выполняют боевые задания в составе Третьей штурмовой, в частности, участвовали в наступательных действиях на Харьковщине.

