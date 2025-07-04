Путин рано обрадовался: Трамп удивил заявлением о военной помощи Украине

Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине. При этом Киев должен трезво оценивать собственные силы, учитывая то, какие запасы он имеет на сегодняшний день. В то же время украинцы должны учитывать собственные запасы. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Рассуждая о том, были ли поставлены на паузу поставки вооружения Украине, Трамп ответил, что на самом деле это неправда. Поставки никто не прекращал.

"Мы предоставляем оружие, и мы уже предоставили очень много. Мы сотрудничаем с ними, пытаемся помочь, но не прекращали поставки", – высказался президент США.

В то же время Дональд Трамп раскритиковал действующую администрацию бывшего президента Джо Байдена, обвинив ее в чрезмерном выводе вооружений из США.

"Байден фактически опустошил нашу страну, отдав все оружие. Мы должны убедиться, что у нас достаточно и для себя", — отметил Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — в настоящее время Соединенные Штаты не оказывают давления на Украину с целью завершения войны, однако и не предпринимают активных действий в отношении России. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко во время эфира программы "Говорит Большой Львов".

Также издание "Комментарии" сообщало – разговор Путина и Трампа закончился, он длился почти час. Версию Кремля рассказал советник Путина Юрий Ушаков.

По его словам, Путин в разговоре с Трампом отметил готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной. Разговор шел на одной волне, был деловым и конкретным.



