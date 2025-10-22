После того, как Дональд Трамп, президент США, добился временного прекращения боевых действий в секторе Газа, появились надежды, что он попытается повторить подобный дипломатический прорыв в Украине. Однако хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС, достигнутое при его посредничестве, уже под угрозой срыва, а его усилия в украинском направлении лишь подчеркивают неспособность навязать реальный мирный процесс. Как пишет CNN, такие действия лишь опровергают его заявления о том, что Путин вроде бы стремится к миру.

Фото: из открытых источников

В публикации отмечается: хотя критики Трампа могут радоваться тому, что его "грандиозный" мирный план пробуксовывает, желать провала только ради политической конкуренции — безрассудно, ведь успех его инициативы мог бы иметь серьезные последствия для мировой стабильности и жизни тысяч людей.

Как стало очевидно, последняя попытка сдвинуть переговоры по Украине провалилась. Россия в очередной раз показала нежелание к миру, когда ее дроны атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру, используя проверенную тактику — удары по критическим объектам зимой для усиления давления на мирное население.

По информации CNN, накануне встречи Трампа с Зеленским в Белом доме, Путин позвонил по телефону американскому президенту, демонстрируя притворную готовность к компромиссу — в стиле Кремля, чтобы снизить напряжение. Этот звонок повлиял на позицию Трампа: сначала он рассматривал идею передать Украине крылатые ракеты "Томагавк", но после разговора с Путиным отказался от этой инициативы и переключил давление на Киев, в частности, относительно уступок в вопросе территорий.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 22 октября, вероятно, российские беспилотники совершили атаку на два стратегических объекта в России — Саранский механический завод в Мордовии и нефтеперерабатывающий завод в Махачкале, Дагестан. Саранский завод, среди прочего, занимается производством взрывчатых веществ и комплектующих для различных отраслей промышленности, в частности машиностроения и оборонного сектора.