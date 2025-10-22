Путін знову на коні: стало відомо про небачений провал задуму Трампа

Після того як Дональд Трамп, президент США, домігся тимчасового припинення бойових дій у секторі Газа, з’явилися сподівання, що він спробує повторити подібний дипломатичний прорив в Україні. Проте крихке перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, досягнуте за його посередництва, вже опинилося під загрозою зриву, а його зусилля в українському напрямку лише підкреслюють неспроможність нав’язати реальний мирний процес. Як пише CNN, такі дії лише спростовують його заяви про те, що Путін начебто прагне миру.

Фото: з відкритих джерел

У публікації зазначається: хоча критики Трампа можуть тішитися з того, що його "грандіозний" мирний план пробуксовує, бажати провалу тільки заради політичної конкуренції — нерозважливо, адже успіх його ініціативи міг би мати серйозні наслідки для світової стабільності й життя тисяч людей.

Як стало очевидно, остання спроба зрушити переговори щодо України провалилася. Росія вчергове показала небажання до миру, коли її дрони атакували українську енергетичну інфраструктуру, використовуючи перевірену тактику — удари по критичних об’єктах взимку задля посилення тиску на мирне населення.

За інформацією CNN, напередодні зустрічі Трампа із Зеленським у Білому домі, Путін зателефонував американському президенту, демонструючи удавану готовність до компромісу — у стилі Кремля, щоб знизити напруження. Цей дзвінок вплинув на позицію Трампа: спершу він розглядав ідею передати Україні крилаті ракети "Томагавк", але після розмови з Путіним відмовився від цієї ініціативи та натомість переключив тиск на Київ, зокрема, щодо поступок у питанні територій.

Як вже писали "Коментарі", в ніч на 22 жовтня, ймовірно, російські безпілотники здійснили атаку на два стратегічні об’єкти в Росії — Саранський механічний завод у Мордовії та нафтопереробний завод у Махачкалі, Дагестан. Саранський завод, серед іншого, займається виробництвом вибухових речовин і комплектуючих для різних галузей промисловості, зокрема для машинобудування і оборонного сектору.