Путин стал посмешищем для Трампа: назван один момент, наиболее унизивший диктатора

Трамп поставил на паузу контакты с Кремлем после саммита НАТО в Анкаре. Несмотря на собственное заявление о намерении позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, этого так и не произошло. Не состоялся и визит в Москву спецпосланника президента США Стива Виткоффа, о котором активно говорили в последнее время. Причиной такого изменения может служить прагматический подход самого Дональда Трампа, который, как правило, поддерживает тех, кто демонстрирует силу и успех. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Фото: из открытых источников

По мнению дипломата, Белый дом фактически перевел отношения с Кремлем в режим ожидания. По его словам, Трамп больше не воспринимает Путина как политика, способного диктовать условия или демонстрировать победную стратегию.

"Трамп всегда хочет быть рядом с тем, кто побеждает. Сегодня таков не Путин. Результат демонстрируют Украина, президент Владимир Зеленский и украинские Силы обороны. Россия не выполнила собственных планов, а кое-где уже можно говорить даже об "отрицательном наступлении"", — подчеркнул Огрызко.

Эксглава МИД обратил внимание, что Россия постепенно теряет стратегическую инициативу. Показательным примером он назвал успешные удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Омске, расположенном в тысячи километрах от украинской границы. И это, подчеркнул дипломат, произошло еще до начала массового применения украинских баллистических ракет.

"Когда украинская баллистика начнет системно работать по военным объектам России, позиции Путина станут еще слабее. А Трамп как прагматик будет поддерживать того, кто имеет стратегическое преимущество. Именно поэтому его поведение сейчас меняется", — отметил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что масштабные кадровые изменения во власти могут свидетельствовать не только об обновлении правительства, но и о внутренней борьбе за влияние в окружении президента. Такое мнение высказал политолог Владимир Цыбулько, комментируя последние перестановки в команде Владимира Зеленского.