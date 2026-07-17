Путін став посміховиськом для Трампа: названо один момент, який найбільше принизив диктатора

Трамп поставив на паузу контакти з Кремлем після саміту НАТО в Анкарі. Попри власну заяву про намір зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, цього так і не сталося. Не відбувся й візит до Москви спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, про який останнім часом активно говорили. Причиною такої зміни може бути прагматичний підхід самого Дональда Трампа, який, як правило, підтримує тих, хто демонструє силу та успіх. Таку думку в інтерв'ю OBOZ.UA висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Фото: з відкритих джерел

На переконання дипломата, Білий дім фактично перевів відносини з Кремлем у режим очікування. За його словами, Трамп більше не сприймає Путіна як політика, який здатен диктувати умови чи демонструвати переможну стратегію.

"Трамп завжди хоче бути поруч із тим, хто перемагає. Сьогодні таким є не Путін. Результат демонструють Україна, президент Володимир Зеленський та українські Сили оборони. Росія не виконала власних планів, а подекуди вже можна говорити навіть про "від'ємний наступ"", – наголосив Огризко.

Ексглава МЗС звернув увагу, що Росія поступово втрачає стратегічну ініціативу. Показовим прикладом він назвав успішні удари українських безпілотників по нафтопереробному заводу в Омську, розташованому за тисячі кілометрів від українського кордону. І це, підкреслив дипломат, сталося ще до початку масового застосування українських балістичних ракет.

"Коли українська балістика почне системно працювати по військових об'єктах Росії, позиції Путіна стануть ще слабшими. А Трамп, як прагматик, буде підтримувати того, хто має стратегічну перевагу. Саме тому його поведінка зараз змінюється", – зазначив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що масштабні кадрові зміни у владі можуть свідчити не лише про оновлення уряду, а й про внутрішню боротьбу за вплив в оточенні президента. Таку думку висловив політолог Володимир Цибулько, коментуючи останні перестановки в команді Володимира Зеленського.