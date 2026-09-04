Путин таки достиг своего: почему визит Уиткоффа и Кушнера в Киев снова под вопросом

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могли отложить запланированный визит в Киев из-за опасений безопасности. По данным The Kyiv Independent, американские представители рассматривали поездку в Москву и Киев 5-6 сентября, однако ситуация вокруг визита изменилась после сигналов из России.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: из открытых источников

Собеседник утверждает, что российская сторона не хотела бы приезда Уиткоффа в Киев, а сам спецпосланник якобы начал опасаться поездки.

"Там им говорят, что это опасно", — заявил источник.

Возможная отмена или перенос визита выглядит особенно показательно на фоне масштабных российских атак по Украине. По состоянию на 3 сентября Киев пережил уже восемь дней ударов российскими беспилотниками. Утром 4 сентября новая атака привела к повреждению складских помещений и пожару в столице.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Уиткофф и Кушнер подтвердили готовность приехать в Украину. По словам главы государства, такой визит был бы важен для сохранения активной роли Вашингтона в дипломатическом процессе.

Особое внимание привлекает контраст с предыдущими действиями США. 25 августа, во время поездки директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, Вашингтон просил Украину не наносить удары по российской столице. Теперь возникает вопрос, будет ли американская администрация требовать аналогичных гарантий уже от России, если ее представители будут находиться в Киеве.

Для Уиткоффа и Кушнера поездка стала первым визитом в Украину. В то же время в Москву они приезжали уже неоднократно, проводя переговоры с Владимиром Путиным.

Официального подтверждения изменения планов Вашингтон пока не предоставил. Зеленский подчеркнул, что Украина готова принять американских представителей и заинтересована в их активном участии в переговорном процессе.

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