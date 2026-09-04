Путін таки досяг свого: чому візит Віткоффа та Кушнера до Києва знову під питанням

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер могли відкласти запланований візит до Києва через побоювання щодо безпеки. За даними The Kyiv Independent, американські представники розглядали поїздку до Москви та Києва 5-6 вересня, однак ситуація навколо візиту змінилася після сигналів із Росії.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Фото: з відкритих джерел

Співрозмовник видання стверджує, що російська сторона не хотіла б приїзду Віткоффа до Києва, а сам спецпосланець нібито почав побоюватися поїздки.

"Там їм кажуть, що це небезпечно", — заявило джерело.

Можливе скасування або перенесення візиту виглядає особливо показово на тлі масштабних російських атак по Україні. Станом на 3 вересня Київ пережив уже вісім днів поспіль ударів російськими безпілотниками. Вранці 4 вересня нова атака призвела до пошкодження складських приміщень та пожежі у столиці.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Віткофф і Кушнер підтвердили готовність приїхати до України. За словами глави держави, такий візит був би важливим для збереження активної ролі Вашингтона у дипломатичному процесі.

Особливу увагу привертає контраст із попередніми діями США. 25 серпня, під час поїздки директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, Вашингтон просив Україну не завдавати ударів по російській столиці. Тепер виникає питання, чи вимагатиме американська адміністрація аналогічних гарантій уже від Росії, якщо її представники перебуватимуть у Києві.

Для Віткоффа і Кушнера поїздка стала б першим візитом до України. Водночас до Москви вони приїздили вже неодноразово, проводячи переговори з Володимиром Путіним.

Офіційного підтвердження зміни планів Вашингтон поки не надав. Зеленський наголосив, що Україна готова прийняти американських представників і зацікавлена в їхній активній участі у переговорному процесі.

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