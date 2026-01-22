Путина ждет болезненный удар: стало известно о неожиданном плане США на следующей неделе

Сенат США на следующей неделе планирует принять законопроект об оборонном финансировании, предусматривающий выделение средств на прямую помощь Украине. Об этом сообщил ведущий сенатор от Демократической партии Крис Кунс, подчеркнув важность этого шага как сигнала поддержки Киева на международной арене.

По словам Кунса, в Конгрессе США еще остается ряд вопросов, требующих урегулирования, в частности, связанных с оборонными и разведывательными ассигнованиями. "На следующей неделе мы планируем принять законопроект об оборонных ассигнованиях, который будет включать финансирование непосредственной помощи Украине. Речь идет о сотнях миллионов долларов", — отметил сенатор, отметив важность этого решения для демонстрации приверженности США безопасности Украины.

Кунс добавил, что Конгресс должен подготовиться к ратификации сильных гарантий безопасности Киева. Он уверен, что эти шаги будут четким сигналом для союзников и противников США, показывая, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину в борьбе за независимость и территориальную целостность.

В то же время, президент США Дональд Трамп объявил, что оборонный бюджет страны в 2027 году будет увеличен до $1,5 трлн. По его словам, это позволит создать так называемую армию мечты и значительно укрепить национальную безопасность. Также Трамп и его команда по национальной безопасности активно обсуждают вопросы потенциальной покупки Гренландии, что вызывает международное внимание и обсуждение стратегических интересов США.

