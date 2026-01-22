На Путіна чекає болючий удар: стало відомо про несподіваний план США наступного тижня

Сенат США наступного тижня планує ухвалити законопроєкт про оборонне фінансування, який передбачає виділення коштів на безпосередню допомогу Україні. Про це повідомив провідний сенатор від Демократичної партії Кріс Кунс, підкресливши важливість цього кроку як сигналу підтримки Києва на міжнародній арені.

За словами Кунса, у Конгресі США ще залишається низка питань, які потребують врегулювання, зокрема пов’язаних із оборонними та розвідувальними асигнуваннями. "Наступного тижня ми плануємо ухвалити законопроєкт про оборонні асигнування, що включатиме фінансування безпосередньої допомоги Україні. Йдеться про сотні мільйонів доларів", — зазначив сенатор, наголосивши на важливості цього рішення для демонстрації прихильності США до безпеки України.

Кунс додав, що Конгрес повинен підготуватися до ратифікації сильних гарантій безпеки для Києва. Він впевнений, що ці кроки будуть чітким сигналом для союзників та противників США, демонструючи, що Вашингтон продовжує підтримувати Україну у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність.

Водночас президент США Дональд Трамп оголосив, що оборонний бюджет країни у 2027 році буде збільшено до $1,5 трлн. За його словами, це дозволить створити так звану "армію мрії" та значно зміцнити національну безпеку. Також Трамп і його команда з національної безпеки активно обговорюють питання потенційної купівлі Гренландії, що викликає міжнародну увагу та обговорення щодо стратегічних інтересів США.

