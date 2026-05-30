Путину это точно не понравится: что заявили в Пентагоне о помощи Украине

Министр обороны США Пит Гэгсет заявил, что Вашингтон продолжит искать возможности для поддержки Украины в войне против России. Соответствующее заявление глава Пентагона сделал во время общения с журналистами на полях саммита безопасности в Сингапуре.

По словам Гегсета, США заинтересованы в том, чтобы Украина сохраняла способность эффективно защищать себя от российской агрессии. Он подчеркнул, что там, где Вашингтон может оказать помощь Киеву, такая поддержка будет обеспечена. В то же время, США стимулируют европейских союзников брать на себя большую часть ответственности за безопасность континента.

Глава Пентагона отметил, что в последние годы страны Европы значительно активизировали свои оборонные программы, а украинская сторона продемонстрировала исключительную эффективность в использовании предоставленных ресурсов.

Отдельное внимание Гегсет уделил развитию беспилотных технологий. По его словам, администрация президента Дональда Трампа планирует направить 56 миллиардов долларов в бюджет на 2027 год для обеспечения американского преимущества в сфере дронов.

Министр признал, что война в Украине существенно изменила подходы к ведению современных боевых действий. Именно поэтому США внимательно анализируют украинский опыт применения беспилотных систем, уже влияющий на развитие американских вооруженных сил.

По словам Гегсета, Вашингтон стремится не только перенять лучшие наработки украинских военных, но и стать мировым лидером в сфере беспилотных технологий. Такое заявление свидетельствует, что опыт украинской армии все больше определяет будущее военных стратегий ведущих стран мира.

На фоне продолжающейся войны это также сигнал о том, что вопрос поддержки Украины остается важным элементом американской политики безопасности.

