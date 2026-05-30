Путіну це точно не сподобається: що заявили у Пентагоні про допомогу Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон продовжить шукати можливості для підтримки України у війні проти Росії. Відповідну заяву глава Пентагону зробив під час спілкування з журналістами на полях безпекового саміту в Сінгапурі.

За словами Гегсета, Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб Україна зберігала здатність ефективно захищати себе від російської агресії. Він наголосив, що там, де Вашингтон може надати допомогу Києву, така підтримка буде забезпечена. Водночас США стимулюють європейських союзників брати на себе більшу частину відповідальності за безпеку континенту.

Очільник Пентагону зазначив, що останніми роками країни Європи значно активізували свої оборонні програми, а українська сторона продемонструвала виняткову ефективність у використанні наданих ресурсів.

Окрему увагу Гегсет приділив розвитку безпілотних технологій. За його словами, адміністрація президента Дональда Трампа планує спрямувати 56 мільярдів доларів у бюджеті на 2027 рік для забезпечення американської переваги у сфері дронів.

Міністр визнав, що війна в Україні суттєво змінила підходи до ведення сучасних бойових дій. Саме тому США уважно аналізують український досвід застосування безпілотних систем, який уже впливає на розвиток американських збройних сил.

За словами Гегсета, Вашингтон прагне не лише перейняти найкращі напрацювання українських військових, а й стати світовим лідером у сфері безпілотних технологій. Така заява свідчить, що досвід української армії дедалі більше визначає майбутнє військових стратегій провідних держав світу.

На тлі триваючої війни це також є сигналом про те, що питання підтримки України залишається важливим елементом американської безпекової політики.

