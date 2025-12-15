«Пьяный енот» из Вирджинии устроил очередной налет на магазин

В американском штате Вирджиния снова появился знаменитый пьяный енот, который в начале декабря прославился после ночного проникновения в магазин спиртного. Тогда животное устроило погром в алкогольном отделе, напилось и уснуло у туалета, где его обнаружили сотрудники, пишет BILD.

«Пьяный енот» из Виргинии устроил очередной налет на магазин

Как сообщает BBC, на этом история не закончилась: енот вернулся к преступной жизни и, видимо, уже стал серийным грабителем.

На этот раз животное пробралось в зал для занятий каратэ, а затем посетило еще один магазин за перекусом. Представитель службы защиты животных Саманта Мартин рассказала BBC, что это, вероятно, уже третье его проникновение. По словам Мартин, после первого инцидента животное отпустили обратно в дикую природу, когда оно отрезвело, но вкус к приключениям, похоже, у него остался.

Мартин считает, что первый налет стал для енота переломным моментом и "пробудил в нем другую сторону". Пока животное остается на свободе, а местные власти даже начали продавать футболки с надписью "Мусорная панда" и собрали сумму в 207 тысяч долларов на расширение местного приюта для животных.

