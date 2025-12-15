В американському штаті Вірджинія знову з'явився знаменитий п'яний єнот, який на початку грудня прославився після нічного проникнення в магазин спиртного. Тоді тварина влаштувала погром в алкогольному відділі, напилась і заснула біля туалету, де його виявили співробітники, пише BILD.

«П'яний єнот» із Вірджинії влаштував черговий наліт на магазин

Як повідомляє ВВС, на цьому історія не закінчилася: єнот повернувся до злочинного життя і, мабуть, уже став серійним грабіжником.

Цього разу тварина пробралася до зали для занять карате, а потім навідалася до ще одного магазину за перекусом. Представник служби захисту тварин Саманта Мартін розповіла ВВС, що це, ймовірно, вже третє його проникнення. За словами Мартін, після першого інциденту тварину відпустили назад у дику природу, коли вона протверезіла, але смак до пригод, схоже, у неї залишився.

Мартін вважає, що перший наліт став для єнота переломним моментом і "пробудив у ньому інший бік". Поки що тварина залишається на волі, а місцева влада навіть почала продавати футболки з написом "Сміттєва панда" і зібрала суму в 207 тисяч доларів на розширення місцевого притулку для тварин.

