Пышнотелая модель Эшли Грэм полностью обнажилась в новой сексуальной фотосессии

Известная американская plus-size модель Эшли Грэм потрясла поклонников новым смелым снимком. Красавица снялась обнаженной в новой фотосессии на природе.

Эшли Грэм (фото из открытых источников)

Так, 33-летняя Эшли Грэм поделилась пикантным кадром с подписчиков в Instagram. Звезда предстала перед камерой без одежды, прикрыв пышная грудь руками. Новая съемка модели проходила на природе, автором которой выступил ее муж Джастин Эрвин. Грэм не только засветила свои пышные формы, но и показала округлившийся животик.

Напомним, не так давно она заявила о второй беременности. Знаменитость пока не рассекречивает, на каком месяце беременности она находится. Однако судя по ее форм, можно предположить, что срок не маленький.

Напомним, 24-летняя американская супермодель Белла Хадид привлекла к себе внимание своим неординарным нарядом, в котором прошлась по красной дорожке Каннского кинофестиваля. Почему ее образ стал одним из самых обсуждаемых? Известно, что с 6 по 17 июля в курортном городе Канны (Франция) проходит международный кинофестиваль, на который съехались мировые знаменитости, чтобы блеснуть своими роскошными нарядами. Одной из гостей стала американская звезда Белла Хадид, которая удивила публику своим откровенным платьем.

Для выхода в свет супермодель выбрала платье-футляр черного цвета с глубоким вырезом, которое полностью обнажило ее грудь, но знаменитость прикрыта эту часть тела ожерельем из позолоченной латуни в виде сосудистой сетки человеческих легких. Это украшение создал творческий директор бренда Schiaparelli Даниэль Роузберри. Свой образ Белла дополнила босоножками на каблуках, массивными серьгами и кольцом, а волосы собрала в пучок, сделав выразительный макияж.



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