Пытается ли Трамп навязать Украине несправедливый мир: что думают украинцы

Доля украинцев, которые придерживаются мнения, что администрация Трампа давит на Украину для несправедливого мира, выросла до 52%. При этом социологи обращают внимание, что эта позиция стала известна еще до последних заявлений Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Последняя волна опроса состоялась с 19 сентября по 5 октября 2025 года. Она охватила период, когда президент США, в частности, говорил о возможности украинской победы.

В то же время эта волна еще не включала время, когда звучали более громкие заявления, в частности о реалистичности предоставления Украине ракет "Томагавк". Также она не учитывала информацию о возможной встрече Трампа с Путиным в Будапеште и об остановке войны по линии фронта.

Динамика отношения к США в течение года была значительно более изменчивой. В марте 2025 года только 24% украинцев считали США надежным союзником Украины, а к маю этот показатель немного улучшился.

В начале августа, после ряда позитивных заявлений из Вашингтона, доля оптимистов подпрыгнула в процентном соотношении до 42%.

Однако уже в начале октября их количество уменьшилось до 38%, тогда как доля тех, кто считает, что США давят на Украину ради "мира на условиях России", увеличилась до 52%.

Вместе с тем социологи отмечают: колебания оценок не означает рост антиамериканских настроений: 63% украинцев в целом хорошо относятся к США, а 90% — к американцам как к народу.

Согласно исследованию, 58% украинцев убеждены, что Европа продолжает серьезно помогать Украине и стремится к завершению войны на справедливых условиях. В то же время 36% считают, что европейские государства устали от войны и оказывают давление на Киев для уступок России.

Социологи отмечают, что если в феврале — августе 2025 года отношение к Европе было стабильным, то осенью наблюдается спад доверия.

Доля тех, кто видит в Европе надежного союзника, уменьшилась с 63% в начале августа до 58%. Зато с 27% до 36% выросло количество тех, кто считает, что поддержка ЕС ослабевает.

