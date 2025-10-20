Чи намагається Трамп нав'язати Україні несправедливий мир: що думають українці

Частка українців, які дотримуються думки, що адміністрація Трампа тисне на Україну для несправедливого миру, зросла до 52%. При цьому соціологи звертають увагу на те, що ця позиція стала відома ще до останніх заяв Дональда Трампа. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Остання хвиля опитування відбулася з 19 вересня до 5 жовтня 2025 року. Вона охопила період, коли президент США зокрема говорив про можливість української перемоги.

Водночас, ця хвиля ще не включала час, коли звучали гучніші заяви, зокрема про реалістичність надання Україні ракет "Томагавк". Також вона не враховувала інформацію про можливу зустріч Трампа з Путіним у Будапешті та про зупинення війни по лінії фронту.

Динаміка ставлення до США протягом року була значно мінливішою. У березні 2025 року лише 24% українців вважали США надійним союзником України, а до травня цей показник трохи покращав.

На початку серпня, після низки позитивних заяв із Вашингтона, частка оптимістів підстрибнула у відсотковому співвідношенні до 42%.

Проте вже на початку жовтня їхня кількість зменшилася до 38%, тоді як частка тих, хто вважає, що США тиснуть на Україну заради "світу на умовах Росії", збільшилася до 52%.

Водночас соціологи зазначають: коливання оцінок не означає зростання антиамериканських настроїв: 63% українців загалом добре ставляться до США, а 90% – до американців як до народу.

Згідно з дослідженням, 58% українців переконані, що Європа продовжує серйозно допомагати Україні та прагне завершення війни на справедливих умовах. Водночас 36% вважають, що європейські держави втомилися від війни і чинять тиск на Київ для поступок Росії.

Соціологи зазначають, що якщо у лютому – серпні 2025 року ставлення до Європи було стабільним, то восени спостерігається спад довіри.

Частка тих, хто бачить у Європі надійного союзника, зменшилась із 63% на початку серпня до 58%. Проте з 27% до 36% зросла кількість тих, хто вважає, що підтримка ЄС слабшає.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський відповів, чи давить Трамп Донбасом.



