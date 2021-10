Работники Голливуда взбунтовались из-за переработок и низких зарплат

Один из самых влиятельных профсоюзов Голливуда, Международный альянс работников театральной сцены, собирается начать голосование за санкционирование забастовки, которые могут нанести вред киностудиям и телестудиям, которые все еще пытаются вернуться после закрытия из-за Covid-19. Персонал взбунтовался из-за переработок и низких зарплат, пишет Bloomberg.

Голливуд, фото из открытых источников

Руководители профсоюзов добиваются сокращения рабочего времени в рамках нового контракта. Графики производства были особенно изнурительными с тех пор, как отрасль начала открываться после остановок, связанных с пандемией.



По оценкам, 60 000 членов IATSE, в основном из Лос-Анджелеса, могут уйти с работы, если профсоюз примет такое решение. Три бунта профсоюза являются национальными по своему охвату, а это означает, что забастовка этих групп остановит работу по всей стране, затронув почти 1 миллион рабочих мест, напрямую связанных с производством фильмов и телепрограмм.



Еще до возобновления съемок производство росло из-за популярности потоковой передачи и больших расходов как действующих голливудских студий, так и новых игроков, таких как Netflix Inc., Amazon.com Inc. и Apple Inc., падение производства на 7% в прошлом году из-за Covid-19 отключений, было первым более чем за десятилетие. Netflix и Walt Disney Co. указали, что проблемы, связанные с получением нового контента в их сервисах, приводят к более слабой, чем ожидалось, подписке на их стриминговые сервисы.

Альянс кинопродюсеров и телевизионных продюсеров, представляющий крупные студии, включая Netflix и Amazon, заявил, что он "выдвинул всеобъемлющее предложение по закрытию сделки", которая существенно затрагивает ключевые вопросы IATSE.

Как ранее информировал портал "Комментарии", какие голливудские знаменитости потеряли свои миллионы.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!