Ракетная атака на Сумы: духовный советник Трампа назвал Путина воплощением зла

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Клименко Елена
Духовный советник бывшего президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс подверг резкой критике российский авиаудар по Сумам, совершенный в Вербное воскресенье, 13 апреля. В своем сообщении в соцсети Х он призвал мировое религиозное сообщество публично выступить против российской агрессии и объединиться в борьбе с "очевидным злом".
Фото: скриншот
Он подчеркнул, что удар по церкви, где находились мирные верующие, является прямым посягательством на человечность, веру и самую святость жизни. По словам советника, этот акт агрессии демонстрирует полное пренебрежение моральными ценностями и состраданием.
Он также отметил, что Дональд Трамп хочет скорейшего завершения этих ужасающих событий и стремится к тому, чтобы мир вернулся в Украину.
Напомним, что сам Трамп назвал удар по Сумам "ужасной трагедией", повлекшей многочисленные жертвы среди мирного населения.
Портал "Комментарии" писал, что в связи с активизацией наступательных действий России на востоке Украины, в интернет-пространстве все чаще появляются дискуссии о потенциальном наступлении на Сумы, а также возможности частичного или полного окружения города.
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