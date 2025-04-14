Ракетная атака на Сумы: духовный советник Трампа назвал Путина воплощением зла

Духовный советник бывшего президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс подверг резкой критике российский авиаудар по Сумам, совершенный в Вербное воскресенье, 13 апреля. В своем сообщении в соцсети Х он призвал мировое религиозное сообщество публично выступить против российской агрессии и объединиться в борьбе с "очевидным злом".

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"Вот почему я назвал Путина воплощением зла… Как пастор и миротворец, я решительно осуждаю варварскую бомбардировку храма в Сумах, которая состоялась в священный день для христиан — Вербное воскресенье, когда люди собрались для молитвы и духовного очищения", — написал Бернс.

Он подчеркнул, что удар по церкви, где находились мирные верующие, является прямым посягательством на человечность, веру и самую святость жизни. По словам советника, этот акт агрессии демонстрирует полное пренебрежение моральными ценностями и состраданием.

"Я призываю к справедливости и ответственности. Мир должен прекратить молчание. Я обращаюсь ко всем верующим на планете — осудите это зло, поднимите голос ради мира. Насилие, направленное на женщин, детей и невиновных, не может остаться без ответа. Мы должны выступить единым фронтом против этого бесчеловечного зла", — заявил Бернс.

Он также отметил, что Дональд Трамп хочет скорейшего завершения этих ужасающих событий и стремится к тому, чтобы мир вернулся в Украину.

Напомним, что сам Трамп назвал удар по Сумам "ужасной трагедией", повлекшей многочисленные жертвы среди мирного населения.

Портал "Комментарии" писал, что в связи с активизацией наступательных действий России на востоке Украины, в интернет-пространстве все чаще появляются дискуссии о потенциальном наступлении на Сумы, а также возможности частичного или полного окружения города.