Ракеты ATACMS для Украины: Байден сделал обнадеживающее заявление

США продолжают рассматривать вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Вашингтон предоставит Киеву все необходимое. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Это вопрос все еще в игре", — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов о ракетах ATACMS для Украины.

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Джо Байден заявил, что усиление российских атак на Киев не стало неожиданностью.

"Именно поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине все необходимое", — подчеркнул президент США.

Отметим, после уничтожения неизвестными российских вертолетов и самолетов в Брянской области, страна-агрессор обрушила на Украину очередные удары ракетами и дронами. Воздушные силы ВСУ сумели уничтожить 25 БпЛА и 3 крылатые ракеты. Однако есть "прилеты" по Тернопольщине, по Харькову. Тем временем даже из Германии звучат призывы разрешить Украине применять западное вооружение для ударов по России. Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".

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