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Ракеты ATACMS для Украины: Байден сделал обнадеживающее заявление

Джо Байден подтвердил, США действительно рассматривают вопрос передачи Украине ракет ATACMS

сегодня, 09:20
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Автор:

Кравцев Сергей

США продолжают рассматривать вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Вашингтон предоставит Киеву все необходимое. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

Ракеты ATACMS для Украины: Байден сделал обнадеживающее заявление

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Это вопрос все еще в игре", — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов о ракетах ATACMS для Украины.


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Джо Байден заявил, что усиление российских атак на Киев не стало неожиданностью. 

"Именно поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине все необходимое", — подчеркнул президент США.

Отметим, после уничтожения неизвестными российских вертолетов и самолетов в Брянской области, страна-агрессор обрушила на Украину очередные удары ракетами и дронами. Воздушные силы ВСУ сумели уничтожить 25 БпЛА и 3 крылатые ракеты. Однако есть "прилеты" по Тернопольщине, по Харькову. Тем временем даже из Германии звучат призывы разрешить Украине применять западное вооружение для ударов по России. Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".

Читайте также на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко предложил Казахстану стать частью Союзного государства (в данный момент это РФ+РБ), чтобы "ядерное оружие было у всех". Соответствующее заявление сделано после того, как казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаева раскритиковал Минск и Москву за создание "единого государства". О чем говорят заявления Лукашенко и Токаева? К чему могут привести игры РФ, намеренной переместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в РБ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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