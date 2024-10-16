"Рамштайн" с участием Байдена таки состоится: когда и в каком формате

Встреча лидеров западных государств – участников контактной группы "Рамштайн" состоится в ноябре в виртуальном формате, говорится в коммюнике Белого дома после телефонного разговора президентов Украины и США.

Байден примет участие в «Рамштайн». Фото из открытых источников

В Белом доме отметили, что Джо Байден и Владимир Зеленский обязались интенсифицировать планирование помощи в сфере безопасности вместе с международными партнерами, чтобы обеспечить Украину оборудованием, необходимым для получения преимущества в войне против РФ.

Сообщается, что в рамках этих усилий в ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальное заседание Контактной группы по обороне Украины на уровне лидеров, где будет координировать с международными партнерами дополнительную помощь для Украины.

Как известно, 12 октября Джо Байден не приехал в Европу для участия в формате "Рамштайн" из-за приближающегося урагана "Милтон".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают уничтожать Торецк в Донецкой области. "Враг "разбирает" город артиллерией, авиацией и fpv-дронами. В Торецке фактически не осталось целых домов, а некоторые кварталы уничтожены полностью. Там, где уже невозможно найти укрытие и невозможно закрепиться, где позиции фактически "стерты" fpv-дронами, нам приходится перемещаться на другие позиции", – рассказала Анастасия Бобовникова.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Силах обороны Украины призвали западных союзников отреагировать на участие северокорейских солдат в войне против Украины. "Хотелось бы услышать какие-то действия наших западных партнеров после привлечения пехотных северокорейских подразделений к войне в Украине. На симметричность надеяться не приходится, просто хотя бы какую-то реакцию", — заявил майор ВСУ Максим Жорин.