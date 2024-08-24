Раньше Вашингтон на это не решался: какие страны теперь ждут новые санкции США

США предупреждают страны, торгующие с Россией, что они рискуют подвергнуться вторичным санкциям, если позволят российским банкам открывать местные отделения для финансирования поставок товаров для военной машины Владимира Путина. Этот шаг направлен на то, чтобы закрыть обходные пути, которые Россия использовала для обхода санкций, в частности, путем поиска неясных способов оплаты товаров двойного назначения, необходимых для производства оружия для вторжения в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Financial Times.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо сообщил, что Вашингтон теперь готов преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать отделения в своих юрисдикциях, чтобы обойти западные санкции – даже, если сам банк не находится под санкциями.

"Мы будем преследовать филиал, который они открывают, а также другие организации и компании в вашей юрисдикции, которые с ними работают", — сказал Адейемо.

Он добавил, что это не только предупреждение о ведении бизнеса с дочерними компаниями или филиалами уже санкционированного учреждения. Страны должны остановить создание любого российского филиала или дочерней компании, поскольку это будет использоваться для обхода санкций, введенных нашей коалицией.

Эти меры являются последними в серии изменений правил, призванных помешать российскому импорту чувствительных военных товаров, заставив банки по всему миру опасаться участвовать в финансировании торговли.

Отмечается, что Белый дом в декабре 2023 года уже предупредил иностранные финансовые учреждения о том, что они подвергаются риску вторичных санкций, если они проводят или содействуют транзакциям, связанным с российским военно-промышленным комплексом. В июне список субъектов, подпадающих под санкции, был расширен, чтобы охватить любые российские субъекты, подпадающие под санкции.

Считается, что эта угроза создает значительные проблемы для России при финансировании импорта чувствительных товаров. Официальные торговые данные показывают, что экспорт из Китая и Турции в Россию наиболее важных военных товаров резко сократился после этого указа.

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