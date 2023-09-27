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Раскол в Конгрессе США: что будет с помощью Украине

Раскол в Конгрессе США по бюджету ставит под угрозу помощь Украине

сегодня, 10:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сенат США сделал шаг вперед по двухпартийному законопроекту, призванному помешать правительству закрыться всего за пять дней до 1 октября. В это же время Палата представителей попробовала продвинуть меру, поддержанную только республиканцами. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Раскол в Конгрессе США: что будет с помощью Украине

США. Фото: из открытых источников

Сенат проголосовал 77 голосами против 19 за начало дебатов по мере, которая будет финансировать правительство до 17 ноября и включает около 6 млрд долларов на реагирование на внутренние стихийные бедствия и еще примерно 6 млрд долларов на поддержку Украины.


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Однако контролируемая республиканцами Палата представителей собиралась продвигать свой подход, который вряд ли получит поддержку в Сенате, где большинство именно за демократами.

Палата представителей провела процедурное голосование за продвижение четырех законопроектов о расходах, которые отражают консервативные приоритеты и не имеют шансов стать законом. Даже, если эти меры будут приняты, эти меры будут финансировать только часть правительства и не предотвратят приостановку работы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский порадовался тому, что первые американские танки "Абрамс" уже в Украине. Он также заявил, что продолжается работа над получением остального необходимого нам вооружения, включая самолеты F16, дальнобойное оружие, ПВО. Плюс – делается ставка на изготовление передовых образцов оружия самой Украиной. Тем временем появилась информация, что Украина для продолжения военной помощи со стороны США должна провести соответствующие реформы, в том числе в антикоррупционной сфере, набсоветах, судебной структуре, Минобороны, силовых ведомствах. Начала пробуксовывать военная помощь со стороны Германии. Она находит новые и новые причины, чтобы не передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. А глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN призналась, что некоторые передаваемые Германией Украине вооружения – не работают. О чем говорят все эти сообщения и заявления? Что так и не так с поставками вооружений в Украину? Как улучшить ситуацию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/us/shutdown-showdown-us-congress-time-running-short-fund-government-2023-09-26/
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