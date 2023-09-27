Раскол в Конгрессе США: что будет с помощью Украине

Сенат США сделал шаг вперед по двухпартийному законопроекту, призванному помешать правительству закрыться всего за пять дней до 1 октября. В это же время Палата представителей попробовала продвинуть меру, поддержанную только республиканцами. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

США. Фото: из открытых источников

Сенат проголосовал 77 голосами против 19 за начало дебатов по мере, которая будет финансировать правительство до 17 ноября и включает около 6 млрд долларов на реагирование на внутренние стихийные бедствия и еще примерно 6 млрд долларов на поддержку Украины.

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Однако контролируемая республиканцами Палата представителей собиралась продвигать свой подход, который вряд ли получит поддержку в Сенате, где большинство именно за демократами.

Палата представителей провела процедурное голосование за продвижение четырех законопроектов о расходах, которые отражают консервативные приоритеты и не имеют шансов стать законом. Даже, если эти меры будут приняты, эти меры будут финансировать только часть правительства и не предотвратят приостановку работы.

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