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Расширение НАТО в ближайшие недели: у Байдена сделали важное заявление

Вероятно, Вашингтон готовится "отблагодарить" Анкару за решение по Швеции истребителями F-16

сегодня, 08:32
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Автор:

Кравцев Сергей

Вступление Швеции в НАТО будет завершено "в ближайшие недели". Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире CNN заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Расширение НАТО в ближайшие недели: у Байдена сделали важное заявление

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Мы не сомневаемся, что это может быть, и это должно быть, и мы ожидаем, что это будет", — заявил Блинкен на пресс-конференции в Швеции.


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Издание отмечает, что в понедельник президент США Джо Байден разговаривал с переизбранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил возможность продажи Анкаре новых американских истребителей в обмен на отказ Турции от блокирования членства Швеции в НАТО.

Однако Блинкен подчеркнул, что Белый дом не разъединяет эти два вопроса отдельно друг от друга.

"С нашей точки зрения, мы считаем, что оба должны продвигаться вперед и должны продвигаться вперед как можно быстрее – то есть присоединение Швеции – и мы будем продвигаться вперед по пакету F-16", — отметил Блинкен.

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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-30-23/h_0aafc4333d1fb33b9c8e895aae7a77e9
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