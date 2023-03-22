"Разбитое корыто" из сказки "Золотая рыбка" для Путина как непрочитанный Западом культурный код России

Война в Украине закончится как все войны – прекращением огня. Но опасность будет продолжаться. Так бывшая руководительница спецопераций ЦРУ, эксперт Института национальной безопасности университета Джорджа Мейсона Пола Дойл высказались в ходе дискуссии "Украина через международный объектив" в Джорджтаунском университете, пишут "Комментарии".



Война России в Украине завершится перемирием, которое будет нарушаться и нарушаться

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"Перемирие будет нарушено, нарушено, и снова нарушено. Потому что Россия не является надежным партнером”, — сказала Пола Дойл, которая имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере национальной безопасности и внешней политики США, в частности, возглавляла глобальные операции ЦРУ.

В ходе дискуссии звучали рассуждения о возможных сценариях завершения войны России против Украины, вариантах переговоров с российским президентом и даже утверждении о том, что не все территории, захваченные Россией, могут или должны быть освобождены.

"Важно иметь такой разговор, — говорит старшая преподаватель The Bush School of Government & Public Service, кандидат политических наук Екатерина Шинкарук, — но следует понимать, что существуют серьезные контраргументы, не все они были представлены во время дискуссии".

Екатерина Шинкарук привела пример народной сказки "Золотая рыбка", как сейчас непрочитанного Западом культурного кода России. В то же время освещенного в свое время и русским поэтом Пушкиным. Сегодня он может служить метафорой предположения, что Путин мог бы удовлетвориться кусками украинской территории и отступить от масштабных захватнических планов.

“Образ старухи из сказки о золотой рыбке – это отличная метафора о том, что Россию ничего не сможет удовлетворить. Травма нарциссизма рождает, как известно, бездонную потребность в признании, статусе. У старухи эта потребность не просто не иссякла, а дошла до желания стать морской владычицей и иметь саму рыбку за подневольную. Моя идея озвучить эту метафору заключалась в том, что нет такой точки, в которой Путин сказал бы: "Все, больше не буду нападать". Если делать ему уступки, то это станет временным перемирием и даже приглашением к дальнейшей агрессии”, — говорит Екатерина Шинкарук.

По ее словам, сказка дает еще один красноречивый образ – разбитое корыто. Старуха останавливается только тогда, когда оказывается возле него.

“И это прекрасная метафора того, почему Россия должна остаться “возле разбитого корыта”. Если она не терпит поражения, то будет пытаться и дальше захватывать и другие территории, — считает ученая. — Наша задача – объяснять и расшифровывать эту парадигму России, что можно быть только хозяином или рабом. На равных общение невозможно".

По ее словам, разбитое корыто — это тот финал, который сейчас Россия ищет, чтобы остановиться в своих желаниях. Когда речь идет о поиске каких-то адекватных компромиссов с Россией, следует понимать, что она не остановится, пока ее не остановят.

Как писали "Комментарии", чтобы закончилась война, Украина должна победить Россию на поле боя.

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