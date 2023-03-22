"Разбитое корыто" из сказки "Золотая рыбка" для Путина как непрочитанный Западом культурный код России

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Моесеенко Валентина
Война в Украине закончится как все войны – прекращением огня. Но опасность будет продолжаться. Так бывшая руководительница спецопераций ЦРУ, эксперт Института национальной безопасности университета Джорджа Мейсона Пола Дойл высказались в ходе дискуссии "Украина через международный объектив" в Джорджтаунском университете, пишут "Комментарии".
Война России в Украине завершится перемирием, которое будет нарушаться и нарушаться
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В ходе дискуссии звучали рассуждения о возможных сценариях завершения войны России против Украины, вариантах переговоров с российским президентом и даже утверждении о том, что не все территории, захваченные Россией, могут или должны быть освобождены.
Екатерина Шинкарук привела пример народной сказки "Золотая рыбка", как сейчас непрочитанного Западом культурного кода России. В то же время освещенного в свое время и русским поэтом Пушкиным. Сегодня он может служить метафорой предположения, что Путин мог бы удовлетвориться кусками украинской территории и отступить от масштабных захватнических планов.
По ее словам, сказка дает еще один красноречивый образ – разбитое корыто. Старуха останавливается только тогда, когда оказывается возле него.
По ее словам, разбитое корыто — это тот финал, который сейчас Россия ищет, чтобы остановиться в своих желаниях. Когда речь идет о поиске каких-то адекватных компромиссов с Россией, следует понимать, что она не остановится, пока ее не остановят.
Как писали "Комментарии", чтобы закончилась война, Украина должна победить Россию на поле боя.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что война – это время, когда нужно делать выбор. И каждый выбор был зафиксирован.
Читайте на сайте "Комментарии" — война в Украине: кто первым пойдет в массированное наступление – когда это может произойти.
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