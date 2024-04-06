Разблокирует ли Трамп помощь Украине: дипломат обнадежил прогнозом

Бывший посол США в ЕС Гордон Сондленд убежден, что Дональд Трамп не является принципиальным противником военной поддержки Украины, а предложенный Белым домом пакет помощи республиканцы заблокировали в рамках предвыборной гонки.

Республиканцы продолжают блокировать поддержку Украины. Фото из открытых источников

Дипломат заявил, что, несмотря на изоляционистскую риторику, Трамп не является изоляционистом и вовсе не мечтает об оккупации Украины российской армией.

Гордон Сондленд считает, что блокирование Конгрессом США помощи Украине – это "предвыборный гамбит, чтобы сделать некоторых сторонников Трампа счастливыми".

Он отметил, что предложенный Трампом вариант оказывать помощь на условиях беспроцентного кредита является обнадеживающим знаком, так как такой кредит не будет иметь определенный срок возврата.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай усиливает поддержку военно-промышленного комплекса России, что создает проблемы не только Украине, но и несет угрозы Западу. Энтони Блинкен рассказал союзникам, что помощь Китаю Москве достигает таких масштабов, которые "вызывают беспокойство". Китай предоставляет России определенные инструменты и ресурсы, а также проводит технические экспертизы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине. "Тот факт, что страны НАТО снабжают F-16, а также обучают пилотов и снабжают вооружение для F-16, является еще одним примером значительной военной поддержки Украины со стороны союзников по НАТО. Но ни одна система не изменит ситуацию на поле боя. Это не серебряный шар, который может изменить военный конфликт", — сказал Йенс Столтенберг.