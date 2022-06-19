Разговор Байдена и Цзиньпина: почему это важно - может ли Украина получить еще одного союзника в войне

Президент США Джо Байден в ближайшее время планирует провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Переговоры будут касаться отмены некоторых пошлин на китайские товары, введенные при президентстве Дональда Трампа. Почему эти переговоры важны? Есть ли у США шанс сделать Китай союзником в борьбе с российской агрессией против Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Байден и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Администрация Байдена созрела для того, чтобы пойти навстречу Китаю, найти некие точки соприкосновения в военно-политических вопросах

Директор Агентства моделирования ситуаций, политолог Виталий Бала акцентирует, что Китай – основной конкурент (прежде всего, экономический) для США. Некоторые эксперты считают, что китайская экономика уже даже обходит американскую.

"Между двумя этими геополитическими гигантами будут или плохие отношения (что дестабилизирует и без того сложную ситуацию в мире), или нейтральные, а то и хорошие. И в этом контексте то, что сейчас происходят в Украине, является катализатором, чтобы Штаты, так или иначе, шли навстречу КНР. Не давая ему вступить в тесный союз с РФ, который начал выстраиваться в начале февраля, после визита Путина в Пекин (тогда они с Си Цзиньпином даже подписали некий документ, суть которого – дружить против НАТО в целом и Америки в частности). Вскоре после этого началось широкомасштабное вторжение России в Украину. Которое пошло явно не по плану Кремля. Из-за чего Пекин, возможно, охладел к Москве", – отмечает эксперт.

По его словам, когда мы говорим о российско-украинской войне – сразу вспоминается Китай и его виды на Тайвань. И ситуация там достаточно напряженная. Особенно если вспомнить, что у США есть определенные обязательства защищать Тайвань.

"Так что, помимо публично озвученных экономических моментов об отмене 25% пошлин на китайские товары, введенных при Трампе, явно поднимут и военно-политические вопросы. И именно они, скорее всего, будут на первом месте. Похоже, Администрация Байдена созрела для того, чтобы пойти навстречу Китаю, найти некие точки соприкосновения в военно-политических вопросах, связанных как с российско-украинской войной, так и с ситуацией Китай-Тайвань, – размышляет Виталий Бала. – Напомню, что при Трампе американо-китайские отношения испортились. И даже в начале президентства Байдена всё было непросто. А потом ситуация начала улучшаться. И, по большому счету, мы можем увидеть потепление отношений между США и КНР подобное тому, что было при президентстве Никсона".

Эксперт отмечает, что Китай занял достаточно осторожную позицию касательно санкций против РФ. Он их не поддерживает, но и не собирается игнорировать, чтобы самому не стать мишенью.

"Если бы возможности прийти к некому общему знаменателю между официальными Вашингтоном и Пекином не было, вряд ли Байден готовился бы к переговорам с Си Цзиньпином. А раз речь идет о вероятности таких переговоров, значит, есть уже определенные моменты, по которым они могут договориться", – резюмирует Виталий Бала.

Штатам важно, чтобы Китай не сблизился с Россией

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли напоминает, что недавно Си Цзиньпин подписал директиву, позволяющую проведение "спецоперации" в Тайване. Это, уверен эксперт, создает угрозы реального начала Третьей мировой войны.

"Байден во время недавнего визита в Японию и Южную Корею публично заявил, что, если КНР попытается вернуть Тайвань военным путем, США вынуждены будут вмешаться. Потому что имеют перед Тайванем военные обязательства. А учитывая военный и экономический потенциал Китая и США — такое столкновение может означать Третью мировую... Кроме того, это усугубит и без того сложную экономическую ситуацию внутри США. Там уже наблюдается рекордная за 40 лет инфляция. А осенью в Штатах – промежуточные выборы в Конгресс. Так что вероятная отмена пошлин на ряд китайских товаров – это шаг навстречу со стороны Вашингтона для улучшения отношений с Пекином, резко ухудшившихся при президенте Трампе", – поясняет Максим Яли.

По его словам, Штатам важно, чтобы Китай не сблизился с Россией, не объединился с ней в политико-экономический альянс, шаги к чему были предприняты в феврале этого года.

"Пока все переговоры между Вашингтоном и Пекином привели к тому, что Китай, опасаясь введения санкций, не оказывает РФ военную помощь, не помогает ей вооружениями, хоть Москва это запрашивала. И не конвертирует часть золотовалютных запасов, которые находятся в КНР, в доллары, что также запрашивала Россия. Многие китайские компании, боясь западных санкций, покинули российский рынок, в том числе в таких важных сферах как нефтяная, производство беспилотников", – подчеркивает политолог.

При этом сделать Китай союзником США в противостоянии с Россией – маловероятно, считает он. По крайней мере, в ближайшее время.

"РФ важна для КНР как энергетический, сырьевой придаток. Кроме того, им важно взаимодействие в военной сфере. Они проводили и проводят совместные военные учения. В том числе в Юго-Восточной Азии. Причем во время визита Байдена в Японию и Южную Корею, – отмечает Максим Яли. – В дипломатической сфере КНР также помогает России. В экономической – соблюдает относительный нейтралитет. На большее, думаю, рассчитывать не приходится".

Надежды на установление мира с помощью Китая – крайне призрачны

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик рассуждает так:

"Ключевым вопросом для современных международных отношений является борьба за мировое лидерство между США и Китаем. Рост напряжения между ними произошел в период президентства Трампа. Он задался целью не позволить КНР стать страной №1. Во всяком случае, при его правлении. Вашингтон стал вводить экономические ограничения для КНР, вести так называемые торговые войны, дабы ослабить Китай. Между тем, именно экономика для КНР является важнейшим средством утверждения своих позиций в мире".

Одновременно, продолжает эксперт, торговые войны способствовали ослаблению связей, которые сложились в мировой экономике в рамках симбиоза США-Китай.

"Всё это, – подчеркивает Денис Москалик, – способствовало росту мировой напряженности и эскалации конфликта между странами. Конфликту, который грозит прямым военным столкновением США с Китаем за Тайвань. Обе страны в последние годы активно готовятся к потенциальной войне друг с другом, повышая мировую и региональную напряженность".

В то же время, акцентирует эксперт, Китай для США остается главным торговым партнером – и влиятельной державой, с которой необходимо договариваться.

"В России же на Китай надеются как на потенциальную экономическую и технологическую опору в условиях изоляции со стороны Запада. Потому на Китай некоторые, в том числе в Вашингтоне, надеются как на посредника в умиротворении РФ. Посредника, который сможет повлиять на агрессивную политику Кремля", – поясняет Денис Москалик.

Однако, по его мнению, надежды на установление мира с помощью Китая – крайне призрачны.

"Китай заинтересован в нынешнем положении дел, когда Россия осуществляет агрессию – и сталкивается с ответом на нее. Благодаря этому КНР повышает свое влияние на РФ как торгово-экономический и военный партнер. И чем больше Россия увязнет в войне в Украине, чем с большей изоляцией и санкциями столкнется со стороны Запада, – тем выгоднее Китаю, – уверен политолог. – Благодаря этому Пекин становится для российского режима окном для получения нужным технологий и комплектующих, единственным доступным поставщиком по ряду направлений производства, важнейшим кредитором и покупателем российских активов по выгодной для китайцев цене. И чем дольше длится война, тем больше она превращает Россию в китайского вассала. В этих условиях союзника по борьбе против российской агрессии из КНР сделать не получится, так как именно Китай является бенефициаром этой агрессии".

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