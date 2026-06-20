Разведка США предупредила Трампа: кто может сорвать его мирный план на Ближнем Востоке

Американская разведка предупредила президента США Дональда Трампа о риске нового обострения ситуации на Ближнем Востоке. Согласно разведывательным оценкам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может продолжить военные операции против группировки "Хезболла" в Ливане, несмотря на недавно достигнутые договоренности о прекращении боевых действий.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американских структурах безопасности, подобный сценарий способен поставить под угрозу один из ключевых внешнеполитических проектов администрации Трампа — стабилизацию ситуации в регионе через серию мирных соглашений.

По данным разведки, руководство Израиля считает условия предложенного Вашингтоном мирного меморандума недостаточно жесткими по отношению к Ирану. В Тель-Авиве опасаются, что снижение давления на Тегеран позволит ему сохранить влияние через союзные вооруженные формирования, включая "Хезболлу".

Особое внимание в докладе уделяется внутренней политической ситуации в Израиле. Аналитики считают, что накануне осенних выборов Нетаньяху оказался под серьезным давлением со стороны избирателей и политических союзников. В этих условиях демонстрация жесткой линии в вопросах безопасности может стать важным элементом его предвыборной стратегии.

Собеседники издания отмечают, что прекращение военной активности или вывод войск многие израильтяне могут воспринять как уступку противникам страны. Именно поэтому руководство Израиля, вероятно, будет стремиться сохранить возможность нанесения ударов по объектам "Хезболлы" даже после подписания дипломатических договоренностей.

В Вашингтоне опасаются, что подобные действия способны не только осложнить отношения между США и Израилем, но и привести к новому витку напряженности в регионе. Если прогнозы разведки подтвердятся, администрация Трампа столкнется с серьезным вызовом: ее собственный союзник может стать главным препятствием на пути реализации американской стратегии по снижению конфликтности на Ближнем Востоке.

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