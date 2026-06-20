Розвідка США попередила Трампа: хто може зірвати його мирний план на Близькому Сході

Американська розвідка попередила президента США Дональда Трампа про ризик нового загострення ситуації на Близькому Сході. Згідно з розвідувальними оцінками, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху може продовжити військові операції проти угруповання "Хезболла" в Лівані, незважаючи на нещодавно досягнуті домовленості про припинення бойових дій.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела в американських безпекових структурах, подібний сценарій здатний поставити під загрозу один із ключових зовнішньополітичних проектів адміністрації Трампа — стабілізацію ситуації в регіоні через серію мирних угод.

За даними розвідки, керівництво Ізраїлю вважає умови запропонованого Вашингтоном мирного меморандуму недостатньо жорсткими щодо Ірану. У Тель-Авіві побоюються, що зниження тиску на Тегеран дозволить йому зберегти вплив через союзні збройні формування, включаючи "Хезболла".

Особлива увага у доповіді приділяється внутрішній політичній ситуації в Ізраїлі. Аналітики вважають, що напередодні осінніх виборів Нетаньягу опинився під серйозним тиском з боку виборців та політичних союзників. У цих умовах демонстрація жорсткої лінії у питаннях безпеки може стати важливим елементом його виборчої стратегії.

Співрозмовники видання зазначають, що припинення військової активності або виведення військ багато ізраїльтян можуть сприйняти як поступку противникам країни. Саме тому керівництво Ізраїлю, ймовірно, прагнутиме зберегти можливість завдання ударів по об'єктах "Хезболли" навіть після підписання дипломатичних домовленостей.

У Вашингтоні побоюються, що подібні дії здатні не лише ускладнити відносини між США та Ізраїлем, а й призвести до нового витоку напруженості в регіоні. Якщо прогнози розвідки підтвердяться, адміністрація Трампа зіштовхнеться із серйозним викликом: її власний союзник може стати головною перешкодою на шляху реалізації американської стратегії зниження конфліктності на Близькому Сході.

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