Разворот на 180 градусов: что Трамп заявил о войне с РФ

Как передает портал "Комментарии", экс-президент США Дональд Трамп, который стал кандидатом на пост главы Белого дома от Республиканской партии, снова пообещал завершить войну в Украине. Он обвинил свою соперницу Камалу Гаррисв в том, что она ведет страну к войне с Россией и этого следовало бы избежать. Вместе с тем, уточнил Трамп, если будет необходимость, то США даже при нем, готовы к войне с РФ.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Голосуя за Камалу Гаррис, вы голосуете за войну с РФ. Если это будет нужно, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого", — заявил Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — соратник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс, который в случае его победы получит должность вице-президента, раскрыл детали о прекращении войны в Украине и установлении мира.

Так вот, мир по мнению Трампа – это заморозка войны по линии разграничения на фронте.

"Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова. Украина сохраняет свой независимый суверенитет. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, она не поступает в НАТО, она не поступает ни в какие союзнические институты. Я думаю, что, в конечном счете, именно так это и выглядит. И, кстати, немцы и другие страны должны финансировать восстановление Украины", — заявил Ди Вэнс.

По его словам, россияне не должны были нападать на Украину. Впрочем, он добавил, что у украинцев много проблем с коррупцией.

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