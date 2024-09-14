Разворот на 180 градусов: что Трамп заявил о войне с РФ

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", экс-президент США Дональд Трамп, который стал кандидатом на пост главы Белого дома от Республиканской партии, снова пообещал завершить войну в Украине. Он обвинил свою соперницу Камалу Гаррисв в том, что она ведет страну к войне с Россией и этого следовало бы избежать. Вместе с тем, уточнил Трамп, если будет необходимость, то США даже при нем, готовы к войне с РФ.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — соратник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс, который в случае его победы получит должность вице-президента, раскрыл детали о прекращении войны в Украине и установлении мира.
Так вот, мир по мнению Трампа – это заморозка войны по линии разграничения на фронте.
По его словам, россияне не должны были нападать на Украину. Впрочем, он добавил, что у украинцев много проблем с коррупцией.
Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом: что пообещал республиканец.
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