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Разворот на 180 градусов: как теперь первые лица США называют Россию

Хегсет и Уолтц избежали называть Россию агрессором в телеинтервью

24 февраля 2025, 12:42
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Кравцев Сергей

Двое из ключевых членов команды президента США Дональда Трампа – министр обороны Пит Хегсет и советник по национальной безопасности Майк Уолц – в телеинтервью в воскресенье отказались называть Россию агрессором. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило агентство "Bloomberg".

Разворот на 180 градусов: как теперь первые лица США называют Россию

США. Фото: из открытых источников

Хегсет и Уолц избежали прямых ответов на вопрос о том, является ли РФ агрессором, представив этот вопрос как отвлекающий от дипломатии Трампа.

"Мой вопрос заключается в том, все эти поиски виновных и притворство, что их это волнует, делают мир более вероятным?", – сказал Хегсет в эфире Fox News Sunday.

Отвечая на вопрос, справедливо ли утверждать, что Россия неспровоцированно напала на Украину в 2022 году, он сказал: "Справедливо утверждать, что это очень сложная ситуация". Под давлением он все же признал, что "вторжение в Украину" произошло, но не назвал Россию.

Уолц, в свою очередь, уклонился от ответа, когда его попросили признать Россию агрессором, и вместо этого начал сравнивать Трампа и Байдена.

В эфире Fox News Уолц сказал, что Трамп является "главным заключателем соглашений". 

"Он – главнокомандующий. И только благодаря его силе мы находимся в таком положении", – заявил советник по нацбезопасности Трампа.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что месседжи, которые поступают из Соединенных Штатов, относительно выборов в Украине содержат в себе российские нарративы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Также издание "Комментарии" сообщало – Украине и России стоит сконцентрироваться на усилиях по достижению мирного соглашения вместо выяснения того, кто виноват в начале войны. Такое заявление в эфире программы Sunday with Shannon Bream сделал министр обороны США Пит Хегсет, пишет NBC News.




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