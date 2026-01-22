Разворота назад не будет: стало известно: какое важное соглашение Трамп планирует подписать в Давосе

Президент США Дональд Трамп в четверг, 22 января, планирует провести церемонию подписания соглашения о создании так называемого "Совета мира". Ожидается, что мероприятие пройдет на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает ABC News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации издания, приглашение присоединиться к совету получили более 50 мировых лидеров. Теперь согласие на участие дали более двух десятков государств, а по отдельным оценкам – от 30 до 35 стран. В то же время, ни один из ключевых европейских союзников США пока публично не подтвердил готовность присоединиться, а некоторые страны вообще отклонили идею.

Спецпредставитель США Стив Виткофф заявил, что предложение уже приняли более 20, а, возможно, и до 25 лидеров. Среди потенциальных участников – союзники Вашингтона на Ближнем Востоке, в том числе Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет и Иордания, а также члены НАТО Турция и Венгрия. К инициативе готовы присоединиться Марокко, Пакистан, Индонезия, Косово, Казахстан, Узбекистан, Парагвай и Вьетнам.

Белый дом пока не обнародовал полный список участников и остается непонятным, сколько стран подпишут соглашение непосредственно во время церемонии.

По данным ABC News, "Совет мира" был создан в 2025 году с двухлетним мандатом Совета Безопасности ООН для управления и восстановления Газа, однако в его уставе нет прямых упоминаний об этом регионе. В то же время, проект документа предоставляет совету более широкий мандат – как международной организации по миростроительству и урегулированию глобальных конфликтов.

Ожидается, что Трамп возглавит совет директоров и сможет находиться в этой должности неограниченное время. Членство для стран предусмотрено на три года, а постоянный статус могут получить государства, которые внесут более 1 млрд. долларов в первый год работы структуры.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение присоединиться к Совету мира, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Однако Украина пока не спешит соглашаться с предложением, поскольку среди приглашенных в Раду есть российский диктатор Владимир Путин и белорусский глава Александр Лукашенко. О чем говорит такой шаг Трампа? Есть ли повод для беспокойства, что таким образом Вашингтон продолжает поэтапно выводить Москву из изоляции ? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.



