Розвороту назад не буде: стало відомо: яку важливу угоду Трамп планує підписати у Давосі

Президент США Дональд Трамп у четвер, 22 січня, планує провести церемонію підписання угоди про створення так званої "Ради миру". Очікується, що захід відбудеться на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Про це повідомляє ABC News.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, запрошення приєднатися до ради отримали понад 50 світових лідерів. Наразі згоду на участь дали більш як два десятки держав, а за окремими оцінками – від 30 до 35 країн. Водночас жоден із ключових європейських союзників США поки публічно не підтвердив готовність долучитися, а деякі країни взагалі відхилили ідею.

Спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що пропозицію вже прийняли понад 20, а можливо й до 25 лідерів. Серед потенційних учасників – союзники Вашингтона на Близькому Сході, зокрема Ізраїль, Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Єгипет і Йорданія, а також члени НАТО Туреччина та Угорщина. До ініціативи також готові долучитися Марокко, Пакистан, Індонезія, Косово, Казахстан, Узбекистан, Парагвай і В’єтнам.

Білий дім поки не оприлюднив повний список учасників, і залишається незрозумілим, скільки країн підпишуть угоду безпосередньо під час церемонії.

За даними ABC News, "Рада миру" була створена у 2025 році з дворічним мандатом Ради Безпеки ООН для управління та відновлення Гази, однак у її статуті немає прямих згадок про цей регіон. Натомість проєкт документа надає раді ширший мандат – як міжнародній організації з миробудівництва та врегулювання глобальних конфліктів.

Очікується, що Трамп очолить раду директорів і зможе перебувати на цій посаді необмежений час. Членство для країн передбачене на три роки, а постійний статус можуть отримати держави, які внесуть понад 1 млрд доларів у перший рік роботи структури.

