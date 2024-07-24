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Развязанные руки: Байден может принять ряд ключевых решений для Украины

После отказа от президентской гонки Джо Байден может принимать решение и не бояться, что их будут критиковать оппоненты

сегодня, 13:40
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Ткачик Олеся

Президент США Джо Байден официально заявил, что не планирует покидать свой пост до истечения срока. В частности, он подчеркнул, что и дальше готов принимать важные решения, в том числе и те, которые будут способствовать миру в Украине.

Развязанные руки: Байден может принять ряд ключевых решений для Украины

Джо Байден

По данным Financial Times, Байден намерен сосредоточиться на вопросах, связанных с Украиной и Ближним Востоком в последние месяцы своего президентства. Журналисты также отмечают, что президент может стать более решительным в своих действиях на международной арене.

При этом, как отметил в эфире 24 канала кандидат политических наук и эксперт-международник Станислав Желиховский, Байден, который не будет баллотироваться на второй срок, сможет принимать решение и не беспокоиться о том, что его действия будут критиковать. Однако эксперт все же считает, что он будет действовать осторожно, чтобы не повредить имиджу кандидата от Демократической партии на предстоящих выборах.

Желиховский отметил, что Байден может стремиться оставить позитивный след в истории даже если война в Украине не завершится во время его президентства. К примеру, говорит эксперт, он может внести коррективы в курс этой войны, направленные на деэскалацию конфликта.

В случае, если Байден не вышел из избирательной гонки, до ноября он был бы сосредоточен только на предвыборной кампании. Сейчас он может уделить больше внимания внутренней и внешней политике, добавил Желиховский.

При этом есть вероятность, что Байден посетит Киев на фоне прибытия в Украину истребителей F-16. Желиховский подчеркнул, что новый визит американского президента в Украину был бы символическим подтверждением преданности США как партнера Украины, ведь между странами уже подписан договор о сотрудничестве, фактически превращающий их из партнеров в союзников.

Однако перед Байденом стоит много вызовов, в частности вопрос его здоровья, который может повлиять на возможность такого визита, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что главком ВСУ Александр Сырский знает о том, когда американские истребители прибудут в Украину.




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Источник: https://24tv.ua/dzho-bayden-mozhe-vdatis-do-rishuchih-diy-chogo-chekati-ukrani_n2603349
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