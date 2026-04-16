Реакция Белого дома: как Дональд Трамп назвал ночную атаку России на Киев
НОВОСТИ

Реакция Белого дома: как Дональд Трамп назвал ночную атаку России на Киев

Смертоносный террор: Дональд Трамп отреагировал на ракетно-дроновую атаку, унесшую жизни украинцев

16 апреля 2026, 21:46
Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп выразил свое возмущение по поводу массированного обстрела украинской столицы, совершенного войсками агрессора. Оценивая действия Кремля в разговоре с журналистами, американский лидер дал им краткую и эмоциональную характеристику:

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"Думаю, это ужасно".

Захватчики совершили сложный комбинированный налет на Киев. Для террора мирного населения враг одновременно применил дроны-камикадзе типа "шахед", баллистические установки, а также крылатые ракеты.

Это жестокое нападение привело к трагическим последствиям. Российские снаряды и беспилотники оборвали жизнь четырех мирных жителей столицы, среди которых оказался и маленький ребенок. Число раненых и травмированных граждан в городе достигло 49 человек.

В то же время столица была не единственной целью вражеской авиации и ракетных войск. Оккупационные подразделения параллельно атаковали Одессу, Днепр и Харьков. Эти вражеские обстрелы также привели к многочисленным жертвам и ранениям среди местного населения.

Дональд Трамп добавил, что хотел бы видеть урегулирование ситуации в Украине, где погибают много людей, однако в настоящее время Белый дом очень сосредоточен на ситуации вокруг Ирана.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня около 19:30 в Днепре был слышен мощный взрыв. Этому предшествовала оперативная информация от Воздушных сил ВСУ и профильных мониторинговых каналов, призывающих жителей немедленно пройти в укрытия из-за угрозы баллистического удара с территории временно оккупированного Крыма.



