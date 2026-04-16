Реакція Білого дому: як Дональд Трамп назвав нічну атаку Росії на Київ

Президент США Дональд Трамп висловив своє обурення з приводу масованого обстрілу української столиці, здійсненого військами агресора. Оцінюючи дії Кремля у розмові з журналістами, американський лідер дав їм коротку та емоційну характеристику:

"Думаю, це жахливо".

Загарбники здійснили складний комбінований наліт на Київ. Для терору мирного населення ворог одночасно застосував дрони-камікадзе типу "шахед", балістичні установки, а також крилаті ракети.

Цей жорстокий напад призвів до трагічних наслідків. Російські снаряди та безпілотники обірвали життя чотирьох мирних жителів столиці, серед яких опинилася і маленька дитина. Кількість поранених та травмованих громадян у місті сягнула 49 осіб.

Водночас столиця була не єдиною ціллю ворожої авіації та ракетних військ. Окупаційні підрозділи паралельно атакували Одесу, Дніпро та Харків. Ці ворожі обстріли також призвели до численних жертв і поранень серед місцевого населення.

Дональд Трамп додав, що хотів би бачити врегулювання ситуації в Україні, де гине багато людей, проте наразі Білий дім дуже зосереджений на ситуації довкола Ірану.

