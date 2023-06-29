Реально ли Украине достичь успеха: Блинкен сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

Контрнаступление украинской армии, о котором ранее много говорили, действительно уже идет, но говорить о том, что сейчас все видят максимальную мощь ВСУ – неверно. Все дело в том, что украинское командование пока что не задействовало в боях основные подразделения. Вашингтон же считает, что на сегодняшний день у Украины есть все необходимое, чтобы достичь успеха на поле боя и нанести поражение российской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США, которая приводит слова госсекретаря Энтони Блинкена.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Ну, во-первых, контрнаступление находится в своем начале, и вы слышали, как министр обороны Украины недавно — я думаю, вчера — сказал, что они еще планируют применить основную часть своих сил", — отметил Блинкен.

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Он согласился с тем утверждением, что Россия довольно мощно подготовилась к наступлению Украины, создала хорошие оборонительные рубежи, но Украине при поддержке союзников по силам их прорвать и одержать победу.

Энтони Блинкен напомнил о недавнем анонсе США очередного пакета военной помощи Украине. Блинкен заявил, что сегодня у украинские военных есть все, чтобы достичь успеха на поле боя.

Госсекретарь США также заявил, что попытки бунта в России лишь на руку украинской армии. Любая дестабилизация внутри РФ – сильно бьет по путинскому режиму.

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