logo

BTC/USD

30212.64

ETH/USD

1838.23

LTC/USD

83.49

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Реально ли Украине достичь успеха: Блинкен сделал заявление о контрнаступлении ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Реально ли Украине достичь успеха: Блинкен сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

Энтони Блинкен, говоря о контрнаступлении ВСУ, заявил, что у Украины есть все для достижения успеха

сегодня, 07:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Контрнаступление украинской армии, о котором ранее много говорили, действительно уже идет, но говорить о том, что сейчас все видят максимальную мощь ВСУ – неверно. Все дело в том, что украинское командование пока что не задействовало в боях основные подразделения. Вашингтон же считает, что на сегодняшний день у Украины есть все необходимое, чтобы достичь успеха на поле боя и нанести поражение российской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США, которая приводит слова госсекретаря Энтони Блинкена.

Реально ли Украине достичь успеха: Блинкен сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Ну, во-первых, контрнаступление находится в своем начале, и вы слышали, как министр обороны Украины недавно — я думаю, вчера — сказал, что они еще планируют применить основную часть своих сил", — отметил Блинкен.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Он согласился с тем утверждением, что Россия довольно мощно подготовилась к наступлению Украины, создала хорошие оборонительные рубежи, но Украине при поддержке союзников по силам их прорвать и одержать победу.

Энтони Блинкен напомнил о недавнем анонсе США очередного пакета военной помощи Украине. Блинкен заявил, что сегодня у украинские военных есть все, чтобы достичь успеха на поле боя.

Госсекретарь США также заявил, что попытки бунта в России лишь на руку украинской армии. Любая дестабилизация внутри РФ – сильно бьет по путинскому режиму.

Читайте также на портале "Комментарии" — что происходит внутри россии после мятежа Пригожина – действительно ли режим Путина обречен.

Также издание "Комментарии" сообщало – распад РФ и победа Украины: что думает об этом мир – повлиял ли как-то мятеж Пригожина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-in-a-conversation-with-council-on-foreign-relations-president-richard-haass/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!